Proyecto del Corredor de Las Playas recibe aprobación ambiental de la variante de Campana

La obra de ampliación vial entre El Espino y Sajalices recibió el aval de MiAmbiente para su tramo más complejo, el cual incluirá un viaducto de seis carriles y una extensión total de tres kilómetros.

Panamá Oeste/El proyecto de ampliación del Corredor de Las Playas, en el tramo de la Carretera Panamericana comprendido entre El Espino y Sajalices, registra un progreso general superior al 7 %.

Este hito se consolida luego de que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprobara el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la variante de Campana, considerada uno de los componentes clave de la infraestructura.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la obra —que busca aliviar el congestionamiento vial para más de dos millones de personas que transitan entre la ciudad capital y el interior del país— tiene prevista su conclusión para agosto de 2024.

Características de la variante y ampliación vial

La variante de Campana abarcará una extensión de tres kilómetros que se prolongará hasta la localidad de Sajalices, en el distrito de Capira. Entre sus especificaciones técnicas más destacadas se encuentran:

Tramo elevado: En sus últimos 800 metros, la variante incorporará un viaducto de seis carriles con alturas que alcanzarán hasta los 30 metros, especialmente en las inmediaciones del autódromo, diseñado para descongestionar uno de los puntos críticos de la ruta.

En sus últimos 800 metros, la variante incorporará un viaducto de seis carriles con alturas que alcanzarán hasta los 30 metros, especialmente en las inmediaciones del autódromo, diseñado para descongestionar uno de los puntos críticos de la ruta. Alcance total: El proyecto completo comprende aproximadamente 20 kilómetros de longitud, ampliando la vía de cuatro a seis carriles desde Hacienda Los Calderones hasta el puente sobre el río Sajalices.

El proyecto completo comprende aproximadamente 20 kilómetros de longitud, ampliando la vía de cuatro a seis carriles desde Hacienda Los Calderones hasta el puente sobre el río Sajalices. Infraestructura complementaria: El diseño contempla la construcción de intercambiadores, retornos y nuevos puentes peatonales para optimizar la movilidad y la seguridad de los usuarios.

Frentes de trabajo actuales

Hasta el momento, las cuadrillas han intervenido los primeros 16 kilómetros del trayecto, desde Hacienda Los Calderones hasta el inicio de Campana. En esta zona se ejecutan labores de conformación de la estructura del pavimento, tanto en el área central como en los carriles laterales de la vía Panamericana, además del inicio del asfaltado en los hombros de la carretera.

Asimismo, el MOP indicó que en el área central de Capira se realiza un ajuste al diseño de ingeniería con el fin de reducir el ancho de los carriles. Esta medida busca minimizar el impacto físico sobre los comercios y residencias ubicados a orillas de la vía.

Llamado a la precaución vial

Ante el incremento del flujo vehicular durante días feriados y temporadas de alta movilización, la institución mantiene una coordinación permanente con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución, atiendan la señalización instalada y respeten el límite máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora establecido en las zonas de construcción.