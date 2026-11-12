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Analizamos la realidad que enfrenta actualmente el sistema penitenciario panameño, sus principales desafíos en materia de seguridad, alimentación, atención médica y condiciones de los privados de libertad.

Renuncia de Chanan Singh, quien dejó la dirección del Sistema Penitenciario después de cuatro meses en el cargo, en medio de cuestionamientos y señalamientos sobre la gestión y el funcionamiento de los centros penitenciarios.