Accidente en San Francisco de Veraguas deja nueve heridos

Algunos de los lesionados requirieron intervenciones quirúrgicas. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y dónde viajaban los pasajeros.

Veraguas./Nueve personas, entre ellas menores de edad y adultos mayores, fueron trasladadas al Hospital Luis “Chicho” Fábrega tras el vuelco de un vehículo tipo pickup durante la madrugada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

El accidente ocurrió en la Loma de Genaro, en la vía que conduce de Chorrillito hacia San José, cuando el vehículo comercial de doble cabina en el que viajaba el grupo se volcó.

De acuerdo con la información preliminar, los afectados presentan lesiones leves, moderadas y graves. Algunos fueron llevados al quirófano debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta la comunidad rural llegaron equipos del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, del Cuerpo de Bomberos, de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud para atender y trasladar a los lesionados.

Las condiciones del camino, ubicado en una zona de difícil acceso, complicaron las labores de evacuación hacia el centro hospitalario.

Agentes de Operaciones del Tránsito investigan las circunstancias del vuelco, incluyendo en qué parte del vehículo viajaba cada uno de los pasajeros.

Los servicios de emergencias trasladaron a nueve personas, pero también se verificaba si otros afectados habían llegado al hospital en vehículos particulares. Al momento del reporte, se esperaba un informe médico sobre la condición de los pacientes.

Información en desarrollo de Ney Castillo.