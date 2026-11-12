Ministro Moltó pide a comerciantes afectados por el terremoto reportar sus necesidades al MICI

Los propietarios pueden llamar al 311, acudir a las oficinas regionales o comunicarse a través de la página web del ministerio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, hizo un llamado a los propietarios de negocios afectados por el terremoto para que reporten sus necesidades, con el propósito de evaluar cómo apoyarlos en la recuperación de sus actividades.

El mensaje estuvo dirigido especialmente a pequeños y medianos comercios, talleres, industrias y negocios familiares que sufrieron afectaciones.

Sabemos cuánto esfuerzo hay detrás de cada negocio y lo importante que es para ustedes y sus familias salir adelante”, expresó.

Moltó indicó que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) trabaja en identificar las dificultades que enfrentan los comerciantes y las alternativas para acompañarlos.

Desde el Ministerio de Comercio e Industria estamos trabajando para conocer sus necesidades y ver cómo podemos ayudarlos a retomar sus actividades”, manifestó.

Para reportar sus casos, los propietarios tienen tres vías de contacto:

Llamar al 311

Acercarse a cualquiera de las oficinas regionales o

Ingresar a la página web del MICI.

La institución mantiene habilitado un formulario de registro de empresas afectadas, que solicita información del negocio, datos de contacto, ubicación y una descripción de las afectaciones. También permite adjuntar fotografías de manera opcional.

El ministro recalcó que el llamado incluye a negocios de todos los tamaños.

“No importa si tu negocio es pequeño, mediano o grande. Tu voz cuenta y queremos escucharte”, dijo.

“Cuéntanos qué necesitas, qué dificultades estás enfrentando y sobre todo cómo podríamos ayudarte”, agregó.