Contraloría inspeccionó 2,013 vehículos oficiales durante el operativo de fiestas patrias

La jornada se desarrolló los días 2, 4 y 6 de noviembre en 11 provincias y regiones del país, con la participación de 150 servidores públicos: 104 fiscalizadores y 46 colaboradores de apoyo logístico. Los equipos fueron distribuidos en 28 puestos de control fijo y 11 unidades móviles.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 2,013 vehículos oficiales fueron inspeccionados por la Contraloría General de la República durante el operativo de fiscalización realizado en el marco de las festividades patrias. De ese total, 10 unidades fueron retenidas preventivamente por incumplimientos de mayor gravedad.

La jornada se desarrolló los días 2, 4 y 6 de noviembre en 11 provincias y regiones del país, con la participación de 150 servidores públicos: 104 fiscalizadores y 46 colaboradores de apoyo logístico. Los equipos fueron distribuidos en 28 puestos de control fijo y 11 unidades móviles.

Según el balance de la Dirección Nacional de Fiscalización General, 1,917 vehículos, equivalentes al 95.2% del total inspeccionado, cumplían con los requisitos de documentación e identificación establecidos en la normativa vigente.

En contraste, se detectaron observaciones administrativas en 96 unidades. De estas, 86 presentaban faltas que no ameritaron retención, mientras que las otras 10 fueron retenidas preventivamente en el lugar.

Viernes concentró la mayor cantidad de inspecciones

El mayor número de verificaciones se registró el viernes 6 de noviembre, cuando fueron inspeccionados 1,188 vehículos, equivalentes al 59% del total. Durante esa jornada se reportó un cumplimiento del 95.4% y cuatro retenciones preventivas.

El lunes 2 de noviembre se evaluaron 683 unidades, con un cumplimiento del 94.9% y cuatro retenciones. Mientras que el miércoles 4 se verificaron 142 vehículos, con un resultado de 95.8% de cumplimiento y dos retenciones.

Por provincia y región, Herrera registró el mayor porcentaje de cumplimiento, con un 100% de sus 236 vehículos fiscalizados. Le siguieron Panamá Este, con 98.4%; Chiriquí y Veraguas, ambas con 97.6%. Entre las instituciones con mayor cantidad de vehículos inspeccionados estuvieron la Caja de Seguro Social (CSS), con 237 unidades; el Ministerio de Salud (Minsa), con 173; y el Banco Nacional de Panamá, con 134.

Identificación y documentos, entre las principales observaciones

La Contraloría identificó 121 causales de observación durante el operativo. El 65% (79 causales) estuvo relacionado con aspectos de identificación estatal, principalmente placas vencidas o ausentes y falta de logotipos institucionales.

Otro 30% (36 causales) correspondió a formalidades documentales, como la vigencia de las pólizas de seguro, los revisados vehiculares y los salvoconductos. El 5% restante (seis causales) estuvo vinculado con inconsistencias en la asignación o autorización para el uso de los bienes públicos.

El balance también refleja un aumento de 15.1 puntos porcentuales en el nivel de cumplimiento respecto al operativo de 2025, cuando se registró un resultado de 80.1%. La Contraloría atribuyó esta mejora al fortalecimiento de las acciones de fiscalización y al mayor cumplimiento de las disposiciones que regulan el uso de los vehículos oficiales.