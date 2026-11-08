Meduca anuncia el regreso a clases presenciales en 27 escuelas de Bocas del Toro, Chiriquí y comarca Ngäbe-Buglé
El personal administrativo y docente regresará a los centros educativos el 9 de noviembre, mientras que los estudiantes retomarán las clases presenciales el 11 de noviembre.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) publicó el listado de 27 centros educativos oficiales de las regiones de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé que retomarán las clases en modalidad presencial.
De acuerdo con la información divulgada, el personal administrativo y docente regresará a las instalaciones el lunes 9 de noviembre, mientras que los estudiantes volverán a las aulas el próximo miércoles 11 de noviembre.
La distribución de los centros educativos es la siguiente:
Comarca Ngäbe Buglé: 18 escuelas
- C.E.B.G. Cerro Madera
- Escuela Quebrada Hacha
- Escuela Jengibre
- Escuela Río Suiche
- Escuela Cerro Balsa
- Escuela La Meregilda
- Escuela Cerro Guásimo
- Escuela Alto Balsa
- C.E.B.G. Keaboto
- Escuela Arcoíris
- Escuela Chubé
- C.E.B.G. Virotal
- Escuela Quebrada Molejón
- C.E.B.G. Cerro Pelado
- C.E.B.G. Higuerón
- Escuela Alto Tólica
- Escuela La Loma Anexa de Cañazas
- Escuela Alto Galera
Bocas del Toro: 6 escuelas
- Escuela Guayacán
- Escuela Las Palmitas
- Escuela Alto Caña
- Escuela Agua Salud
- Escuela Alto Dos Caños Anexa
- Escuela Alto de Yorkin
Chiriquí: 3 escuelas
- C.E.B.G. Los Olivos
- Escuela Ule
- Escuela Guanábano Arriba
En total, son 27 centros educativos oficiales incluidos en este anuncio de retorno a las clases presenciales.
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