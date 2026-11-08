Meduca anuncia el regreso a clases presenciales en 27 escuelas de Bocas del Toro, Chiriquí y comarca Ngäbe-Buglé

El personal administrativo y docente regresará a los centros educativos el 9 de noviembre, mientras que los estudiantes retomarán las clases presenciales el 11 de noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) publicó el listado de 27 centros educativos oficiales de las regiones de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé que retomarán las clases en modalidad presencial.

De acuerdo con la información divulgada, el personal administrativo y docente regresará a las instalaciones el lunes 9 de noviembre, mientras que los estudiantes volverán a las aulas el próximo miércoles 11 de noviembre.

La distribución de los centros educativos es la siguiente:

Comarca Ngäbe Buglé: 18 escuelas

C.E.B.G. Cerro Madera Escuela Quebrada Hacha Escuela Jengibre Escuela Río Suiche Escuela Cerro Balsa Escuela La Meregilda Escuela Cerro Guásimo Escuela Alto Balsa C.E.B.G. Keaboto Escuela Arcoíris Escuela Chubé C.E.B.G. Virotal Escuela Quebrada Molejón C.E.B.G. Cerro Pelado C.E.B.G. Higuerón Escuela Alto Tólica Escuela La Loma Anexa de Cañazas Escuela Alto Galera

Bocas del Toro: 6 escuelas

Escuela Guayacán Escuela Las Palmitas Escuela Alto Caña Escuela Agua Salud Escuela Alto Dos Caños Anexa Escuela Alto de Yorkin

Chiriquí: 3 escuelas

C.E.B.G. Los Olivos Escuela Ule Escuela Guanábano Arriba

En total, son 27 centros educativos oficiales incluidos en este anuncio de retorno a las clases presenciales.

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