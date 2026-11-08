Meduca anuncia el regreso a clases presenciales en 27 escuelas de Bocas del Toro, Chiriquí y comarca Ngäbe-Buglé

El personal administrativo y docente regresará a los centros educativos el 9 de noviembre, mientras que los estudiantes retomarán las clases presenciales el 11 de noviembre.

De acuerdo con la información divulgada, el personal administrativo y docente regresará a las instalaciones el lunes 9 de noviembre, mientras que los estudiantes volverán a las aulas el miércoles 11 de noviembre. / TVN

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) publicó el listado de 27 centros educativos oficiales de las regiones de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé que retomarán las clases en modalidad presencial.

De acuerdo con la información divulgada, el personal administrativo y docente regresará a las instalaciones el lunes 9 de noviembre, mientras que los estudiantes volverán a las aulas el próximo miércoles 11 de noviembre.

La distribución de los centros educativos es la siguiente:

Comarca Ngäbe Buglé: 18 escuelas

  1. C.E.B.G. Cerro Madera
  2. Escuela Quebrada Hacha
  3. Escuela Jengibre
  4. Escuela Río Suiche
  5. Escuela Cerro Balsa
  6. Escuela La Meregilda
  7. Escuela Cerro Guásimo
  8. Escuela Alto Balsa
  9. C.E.B.G. Keaboto
  10. Escuela Arcoíris
  11. Escuela Chubé
  12. C.E.B.G. Virotal
  13. Escuela Quebrada Molejón
  14. C.E.B.G. Cerro Pelado
  15. C.E.B.G. Higuerón
  16. Escuela Alto Tólica
  17. Escuela La Loma Anexa de Cañazas
  18. Escuela Alto Galera

Bocas del Toro: 6 escuelas

  1. Escuela Guayacán
  2. Escuela Las Palmitas
  3. Escuela Alto Caña
  4. Escuela Agua Salud
  5. Escuela Alto Dos Caños Anexa
  6. Escuela Alto de Yorkin

Chiriquí: 3 escuelas

  1. C.E.B.G. Los Olivos
  2. Escuela Ule
  3. Escuela Guanábano Arriba

En total, son 27 centros educativos oficiales incluidos en este anuncio de retorno a las clases presenciales.

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