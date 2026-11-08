¿Quieres ser astronauta? NASA abre convocatoria para sus próximas misiones a la Luna y Marte: estos son los requisitos

La agencia espacial estadounidense recibirá solicitudes hasta el 3 de diciembre de 2026. Los aspirantes deben ser ciudadanos de Estados Unidos, contar con formación académica en áreas específicas y cumplir requisitos profesionales y físicos.

Estados Unidos/La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) abrió una nueva convocatoria para seleccionar a su próxima generación de astronautas, quienes podrían participar en las futuras misiones de regreso a la Luna, el desarrollo de una base lunar y los preparativos para los primeros viajes tripulados a Marte.

Los interesados en formar parte del cuerpo de astronautas tienen hasta las 11:59 p. m. del jueves 3 de diciembre de 2026, hora del este de Estados Unidos (EST), para presentar su solicitud y los documentos requeridos. La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos estadounidenses. Las postulaciones deben realizarse a través del siguiente enlace: https://go.nasa.gov/3WyvlQi. La NASA prevé anunciar su selección definitiva a finales de 2027.

Las personas escogidas iniciarán un programa de formación para prepararse para operaciones en la superficie lunar, así como para vivir y trabajar en entornos fuera de la Tierra. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, señaló que quienes sean seleccionados podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la futura base lunar y contribuir al desarrollo de los sistemas y operaciones necesarios para llevar tripulaciones a Marte.

Isaacman también destacó que estas misiones exigirán excelencia técnica, criterio, capacidad de trabajo en equipo y valentía. Por su parte, el administrador adjunto de la agencia, Matt Anderson, calificó la convocatoria como una oportunidad para formar parte de una nueva etapa de la exploración espacial.

Te podría interesar: Panamá aporta ubicación e infraestructura para misión científica con avión de la NASA

Una convocatoria con requisitos académicos y profesionales

Entre los requisitos básicos para postularse figura tener ciudadanía estadounidense y contar con una maestría en un campo relacionado con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o informática, obtenida en una institución acreditada.

Sin embargo, la NASA también contempla otras vías para cumplir con el requisito académico:

Haber completado al menos dos años de estudios de doctorado en un área técnica pertinente, como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática o matemáticas.

Contar con un título de Doctor en Medicina (MD), Doctor en Medicina Osteopática (DO), asistente médico, Doctor en Práctica de Enfermería, enfermero de práctica avanzada en medicina familiar o un título médico relacionado.

Haber completado o estar cursando un programa de una escuela de pilotos de prueba reconocida a nivel nacional, siempre que finalice antes de julio de 2027. Si esta es la única formación técnica avanzada del aspirante, también deberá contar con una licenciatura en un campo STEM.

Además de la preparación académica, los candidatos deben acreditar al menos tres años de experiencia profesional relacionada, después de obtener el título que los habilita para postularse.

Para los pilotos, este requisito puede cumplirse mediante las siguientes horas de vuelo:

Aeronaves a reacción de alto rendimiento: 750 horas como piloto al mando.

750 horas como piloto al mando. Otras aeronaves de ala fija: 1,500 horas totales de vuelo, incluidas 750 como piloto al mando.

1,500 horas totales de vuelo, incluidas 750 como piloto al mando. Aeronaves de ala rotatoria: 1,000 horas totales de vuelo, incluidas 300 como piloto al mando.

En el caso de los médicos, la formación de residencia puede contabilizarse como experiencia profesional, siempre que haya concluido antes de julio de 2027. Los aspirantes también deberán superar el examen físico de la NASA para vuelos espaciales de larga duración y demostrar sólidas capacidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Una nueva generación para la exploración espacial

La NASA abrió su convocatoria anterior en 2024. En esa ocasión recibió más de 8,000 solicitudes y seleccionó a 10 candidatos en 2025, quienes actualmente completan un programa de entrenamiento de casi dos años.

Desde la década de 1960, la agencia ha seleccionado a 370 personas para formarse como candidatos a astronautas. Actualmente, su cuerpo de astronautas cuenta con 32 miembros activos.

Quienes superen el proceso de selección se incorporarán a este grupo y recibirán preparación en actividades como caminatas espaciales, geología lunar y operaciones de aeronaves de alto rendimiento, entre otras disciplinas.

La nueva convocatoria se enmarca en los planes de la NASA para ampliar la exploración lunar mediante el programa Artemis, con misiones cada vez más complejas cerca del polo sur de la Luna. La agencia busca establecer una presencia humana permanente en la superficie lunar y utilizar esa experiencia como base para futuras misiones tripuladas a Marte. Según la NASA, estas iniciativas también permitirán impulsar la investigación científica y generar beneficios económicos.