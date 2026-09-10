Familiares de los siete panameños detenidos en Cuba se deslindan de pronunciamientos de Camino a la Democracia

Los familiares lamentaron además las circunstancias bajo las cuales viajaron sus seres queridos a Cuba y las consecuencias que se han derivado de su participación en ese tipo de iniciativas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los familiares de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba se deslindaron públicamente de las recientes manifestaciones y pronunciamientos promovidos por la organización autodenominada Camino a la Democracia, al considerar que estas acciones no representan su posición ni contribuyen a resolver la situación de sus seres queridos.

A través de un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los familiares expresaron su “firme rechazo” a las acciones impulsadas por dicha organización y dejaron clara su posición frente a cualquier iniciativa que se realice en nombre de los ciudadanos detenidos.

“Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”, señalaron.

Los familiares lamentaron además las circunstancias bajo las cuales viajaron sus seres queridos a Cuba y las consecuencias que se han derivado de su participación en ese tipo de iniciativas.

Ante esto, solicitaron a Camino a la Democracia y a terceros que se abstengan de continuar realizando pronunciamientos públicos presentándose como defensores de los siete panameños detenidos.

“Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”, manifestaron.

Reconocen gestiones del Gobierno

En el comunicado, los familiares también reconocieron las gestiones que realiza el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Panamá en Cuba, para dar seguimiento al caso y procurar la protección y el respeto de los derechos humanos de los detenidos.

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez se reunió recientemente con familiares de los connacionales, como parte del seguimiento que mantiene la Cancillería.

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Durante ese encuentro, el ministro explicó que Panamá continúa brindando acompañamiento a los ciudadanos detenidos y a sus familias, pero debe respetar el ordenamiento jurídico y los procedimientos establecidos por las autoridades cubanas.

“Panamá está haciendo todo lo que corresponde para acompañar a nuestros ciudadanos. Tenemos que respetar las leyes cubanas, porque ellos se encuentran en territorio cubano, pero eso no significa que Panamá deje de asistirlos y de velar por sus derechos”, afirmó el canciller en su momento.

Uno de los puntos abordados fue la posibilidad de que, en caso de que los procesos judiciales concluyan con una sentencia condenatoria, los siete ciudadanos puedan cumplir eventualmente sus penas en Panamá.

Martínez-Acha Vásquez explicó que esta alternativa requiere cumplir con los procedimientos establecidos por ambos países y ajustarse a la legislación cubana y a los instrumentos jurídicos aplicables.

La Cancillería y la Embajada de Panamá en Cuba mantienen un seguimiento permanente de la situación. El canciller también ha indicado que el presidente José Raúl Mulino está involucrado y pendiente del caso.

¿Quiénes son los siete panameños detenidos?

Los siete ciudadanos permanecen detenidos en Cuba desde febrero pasado, en el marco de una investigación relacionada con presunta propaganda contra el orden constitucional cubano.

Se trata de:

José Luis Aguirre Baruco

Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena

Omar Gilberto Urriola Vergara

Víctor Manuel Pinzón Cedeño

Anthony Williams Jules Pérez

Adalberto Antonio Navarro Asprilla

Maykol Jesús Pérez Almendra

A finales de abril, las autoridades cubanas liberaron, como un gesto de humanidad y amistad, a las panameñas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes también permanecían detenidas.