Cancillería busca alternativas para que los siete panameños detenidos en Cuba cumplan una eventual condena en Panamá

La Cancillería y la Embajada de Panamá en Cuba mantienen un seguimiento permanente de la situación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Panamá mantiene activas las gestiones diplomáticas y consulares para asistir a los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba y evalúa alternativas legales para que, en caso de que los procesos judiciales concluyan con una sentencia condenatoria, puedan eventualmente cumplir sus penas en Panamá.

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez se reunió este miércoles con familiares de los connacionales, como parte del seguimiento que mantiene la Cancillería sobre el caso.

Durante el encuentro, el ministro explicó que Panamá continúa brindando acompañamiento a los detenidos y sus familias, al tiempo que debe respetar el ordenamiento jurídico y los procedimientos establecidos por las autoridades cubanas.

“Panamá está haciendo todo lo que corresponde para acompañar a nuestros ciudadanos. Tenemos que respetar las leyes cubanas, porque ellos se encuentran en territorio cubano, pero eso no significa que Panamá deje de asistirlos y de velar por sus derechos”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.

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Evalúan eventual cumplimiento de penas en Panamá

Uno de los temas abordados durante la reunión fue la posibilidad de que los siete ciudadanos puedan cumplir en Panamá una eventual condena, si los procesos judiciales en Cuba terminan con sentencia.

El canciller explicó que esta alternativa requiere que se cumplan los procedimientos establecidos por las autoridades de ambos países y que cualquier traslado tendría que ajustarse a la legislación cubana y a los instrumentos jurídicos aplicables.

“Estamos trabajando para encontrar todas las alternativas legales que permitan que, si existe una condena, esos ciudadanos puedan cumplirla en Panamá y estar cerca de sus familias. Es un proceso que requiere tiempo, coordinación y, sobre todo, respeto a las leyes”, señaló.

La Cancillería y la Embajada de Panamá en Cuba mantienen un seguimiento permanente de la situación.

Martínez-Acha Vásquez también aseguró que el presidente José Raúl Mulino está involucrado y pendiente del caso.

Posible viaje del canciller a Cuba

Durante la reunión también se planteó la posibilidad de que el propio canciller viaje próximamente a Cuba para reunirse personalmente con los ciudadanos detenidos y conocer de primera mano su situación.

La Cancillería indicó que este viaje dependerá de que se concreten las condiciones necesarias para realizarlo.

Además, Panamá evalúa alternativas para facilitar el envío de medicamentos y otros insumos que pudieran requerir los detenidos, como parte del acompañamiento consular.

¿Quiénes son los siete detenidos?

Los siete panameños permanecen detenidos desde febrero pasado en Cuba por una investigación relacionada con presunta propaganda contra el orden constitucional cubano.

Se trata de:

José Luis Aguirre Baruco

Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena

Omar Gilberto Urriola Vergara

Víctor Manuel Pinzón Cedeño

Anthony Williams Jules Pérez

Adalberto Antonio Navarro Asprilla

Maykol Jesús Pérez Almendra

A finales de abril pasado, las autoridades cubanas liberaron, como un gesto de humanidad y amistad, a las panameñas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes también se encontraban detenidas.

Los familiares agradecieron al canciller la disposición para atender sus inquietudes y mantener abiertas las vías de comunicación con el Gobierno Nacional.