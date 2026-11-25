El director de la institución de seguridad social informó que algunos de los medicamentos de mayor demanda ya comenzaron a llegar.

La Caja de Seguro Social (CSS) ha impuesto multas por $12.8 millones a proveedores que incumplieron sus compromisos de entrega de medicamentos. Cerca de 20 empresas figuran en los registros de incumplimiento de la institución, informó el director general, Dino Mon Vásquez.

El funcionario explicó que inicialmente se habían publicado ocho compañías vinculadas a incumplimientos en distintos renglones de medicamentos, pero la lista fue ampliada y continuará actualizándose conforme se identifiquen nuevas irregularidades en las entregas.

Mon Vásquez señaló que la divulgación de estos registros responde a la política de transparencia de la CSS y busca mantener informada a la población sobre las dificultades que enfrenta la institución, además de promover soluciones tempranas con las empresas suministradoras.

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Las sanciones administrativas no se limitan a las multas. También pueden incluir diferencias de precios que deben asumir las empresas y la ejecución de fianzas, cuando corresponda. Sin embargo, el director destacó que la prioridad es garantizar que los medicamentos lleguen a las farmacias y estén disponibles para los asegurados.

CSS prevé normalizar el abastecimiento de medicamentos en diciembre

Para atender los faltantes, la CSS ha recurrido a compras de emergencia, al amparo del Decreto Ejecutivo No. 16, contrataciones directas y nuevos procesos de licitación de precio único.

De acuerdo con Mon Vásquez, la institución espera alcanzar un abastecimiento regular en su red de farmacias durante las primeras dos semanas de diciembre.

El director informó que algunos de los medicamentos de mayor demanda ya comenzaron a llegar. No obstante, reconoció que persisten dificultades para adquirir determinados productos cuyos procesos de contratación han quedado desiertos.

Ante este escenario, la CSS realiza gestiones a nivel internacional para conseguir las cantidades necesarias, que representan millones de tabletas.

Además, los departamentos de Logística y Compras mantienen un trabajo coordinado para buscar alternativas que permitan cubrir los renglones afectados tanto por incumplimientos de proveedores como por procesos de adquisición que no han logrado concretarse.