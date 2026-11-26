Tanto Moscú como Kiev han recurrido a miles de extranjeros para reforzar sus ejércitos desde que Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania en febrero de 2022.

Moscú, Rusia/Un tribunal de Donetsk, una ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania, condenó a 20 años de prisión a un colombiano acusado de haber combatido para el ejército de Kiev, anunció este jueves la fiscalía rusa.

El hombre de 33 años, identificado como Cristian Morales Mendoza, fue declarado culpable de actuar como "mercenario" y de "atentar contra la vida" de militares rusos, indicó la fiscalía.

Según esta fuente, este hombre llegó a Ucrania en julio de 2025 y firmó un contrato con la 60ª brigada mecanizada de Ucrania. En octubre de 2025 cayó preso en la región de Donetsk.

Tanto Moscú como Kiev han recurrido a miles de extranjeros para reforzar sus ejércitos desde que Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania en febrero de 2022.

El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano señaló que unos 250 colombianos habían muerto y casi un millar estaban desaparecidos en este conflicto.

Según los datos de la cancillería, 162 colombianos murieron y 666 desaparecieron en el lado ucraniano, contra 94 fallecidos y 297 desaparecidos del lado ruso.

La ONU estima que al menos 10.000 colombianos están combatiendo en el extranjero, atraídos por promesas a menudo falsas de altos salarios y seguridad y, en muchos casos, sometidos a condiciones inhumanas.

Los exmilitares colombianos son conocidos y buscados en todo el mundo debido a la experiencia adquirida en el violento conflicto armado interno del país.

Desde 2022, el sistema judicial ruso ha condenado y encarcelado a numerosos ciudadanos extranjeros por combatir como mercenarios en nombre de Ucrania.