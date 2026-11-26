A varias semanas del terremoto, la mayoría de los residentes permanece fuera de la isla mientras espera los resultados de los estudios sobre las condiciones del terreno. La comunidad también enfrenta pérdidas agrícolas, inundaciones recurrentes y la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La mayoría de los habitantes de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, permanece fuera de la comunidad tras el terremoto que afectó la zona. Mientras algunas familias han regresado, otras continúan en albergues de Agua Buena, Sigua y Cañas, a la espera de los estudios técnicos que permitan determinar si existen condiciones para volver de manera segura.