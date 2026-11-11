Gaby Spanic desmiente pelea con su gemela Daniela tras reaparecer juntas en un evento

Su fotografía y sus palabras dejaron constancia de un encuentro familiar que volvió a despertar el interés de quienes siguen sus trayectorias.

La actriz venezolana Gaby Spanic volvió a aparecer públicamente junto a su hermana gemela, Daniela Spanic, y aprovechó el encuentro para responder a los rumores sobre un supuesto distanciamiento familiar. La protagonista de La usurpadora compartió una fotografía de ambas en redes sociales y aseguró que, aunque sus vidas han seguido caminos diferentes, nunca ha existido una pelea entre ellas.

El reencuentro ocurrió el lunes 9 de noviembre, durante un evento al que asistieron las dos hermanas. La imagen despertó comentarios entre sus seguidores, especialmente porque en septiembre Daniela había hablado sobre la poca frecuencia con la que se veían, una declaración que alimentó las interpretaciones sobre su relación.

En aquella entrevista con la periodista Matilde Obregón, Daniela recibió una pregunta directa: “¿Se ven seguido?”. Su respuesta fue: “No, ella está trabajando y yo estoy haciendo mis cosas también. Cada quien lleva su vida como le da la gana…”. La conversación describía sus rutinas separadas, pero no confirmaba que existiera un enfrentamiento.

Ahora, Gaby decidió abordar las versiones que han circulado alrededor de ambas. Junto a la fotografía del encuentro escribió: “Los lazos de sangre y el amor verdadero no se rompen”. Después amplió su mensaje para explicar cómo entiende la relación con su hermana y por qué considera equivocadas las especulaciones.

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“Se han dicho tantas cosas sobre mi hermana gemela y sobre mí… Que si nos peleamos, que si nos reconciliamos, que si estamos distanciadas… Pero quiero dejar algo muy claro: Daniela y yo nunca hemos estado peleadas. La vida y las circunstancias nos separaron físicamente, pero jamás existió entre nosotras esa rivalidad que algunos han querido inventar”, manifestó la actriz.

La declaración establece una diferencia entre vivir distanciadas físicamente y mantener una relación conflictiva. Según Gaby, las circunstancias personales explican que no siempre compartan espacios, pero eso no significa que hayan roto su vínculo. También sostuvo que siempre ha estado para Daniela y que el cariño que siente por ella “no necesita explicaciones ni demostraciones públicas”.

La intérprete, conocida además por su trabajo en Prisionera, insistió en la conexión que comparten desde su nacimiento. “Somos hermanas, somos gemelas y compartimos un vínculo que va mucho más allá de cualquier rumor”, señaló al referirse a las versiones sobre una supuesta rivalidad.

El mensaje incluyó una dedicatoria dirigida especialmente a Daniela: “Que Dios te bendiga siempre, Daniela. Te deseo paz, salud, amor y muchas bendiciones”. Finalmente, Gaby cerró su publicación con otra frase sobre el significado de la familia: “Porque la sangre nos une, pero el amor es lo que permanece”.

La fotografía del reencuentro de las hermanas Spanic también generó respuestas de admiradores que celebraron verlas juntas. Una persona comentó: “Es tan lindo verlas juntas. Mis gemelas favoritas. Las amo”. Otra escribió: “Hermosas hermanas, necesitamos verlas juntas y felices más a menudo”.

Aunque la publicación provocó entusiasmo, ninguna de las hermanas anunció proyectos conjuntos ni explicó detalles adicionales sobre sus próximas actividades. La noticia se concentra en su aparición compartida y, especialmente, en la aclaración pública de Gaby frente a las versiones sobre una ruptura.

La actriz tampoco atribuyó el tiempo que pasaron sin mostrarse juntas a un episodio. Su explicación se limitó a las circunstancias de la vida y al afecto que asegura conservar por Daniela.

Así, después de las declaraciones de Daniela en septiembre, Gaby Spanic presentó su propia versión: las dos pueden desarrollar vidas independientes sin que eso implique enemistad.