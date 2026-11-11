Panamá anuncia preselección de 22 jugadores para la quinta ventana de los Clasificatorios al Mundial de Baloncesto 2027

La Federación Panameña de Baloncesto presentó una lista de 22 jugadores que buscarán ganarse un lugar en el equipo que enfrentará a Puerto Rico y Bahamas en la Arena Roberto Durán, en busca de acercarse al Mundial FIBA 2027.

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) anunció la lista de 22 jugadores convocados a la preselección nacional mayor de Panamá para afrontar la quinta ventana de la Segunda Ronda de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

El combinado panameño se prepara para una nueva etapa del camino mundialista, en la que disputará dos compromisos como local en la Arena Roberto Durán, con la intención de sumar victorias que le permitan mantenerse en la pelea por uno de los boletos disponibles para la cita mundialista.

Iverson Molinar y Akil Mitchell encabezan la preselección

La convocatoria incluye a figuras como Iverson Molinar, Akil Mitchell, Ricardo Lindo Jr. y Trevor Gaskins, junto a otros jugadores que buscarán ganarse un puesto en la nómina definitiva para los próximos encuentros.

Los 22 integrantes de la preselección son:

Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr., Akil Mitchell, Trevor Gaskins, Luis Rodríguez, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Ezequiel Bell, Gil Atencio, Roberto Armstrong, Eric Romero, Eugenio Luzcando, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Bryan Anderson, Tyler Gaskins, Luis Henríquez, Aaron Gedeón, Judah Brown, Omario Bailey, Juan Lewis, Johnny Murillo y Dylan Lemon.

El cuerpo técnico estará encabezado por el entrenador puertorriqueño Nelson Colón, quien contará con Carlos Rivera Ruiz, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe como asistentes.

El equipo de trabajo también lo integran Jesús Izos, preparador físico; Gilberto Llerena, doctor; Grerys Soto, fisioterapeuta; Marcelino González, ortopeda; y Tony Bishop Jr., gerente general.

Panamá recibirá a Puerto Rico y Bahamas

La quinta ventana de los clasificatorios se disputará entre el 26 y el 30 de noviembre, con 12 selecciones que continúan en competencia por los siete cupos disponibles para el Mundial de Baloncesto FIBA 2027.

Panamá forma parte del Grupo F, junto a Canadá, Uruguay, Argentina, Bahamas y Puerto Rico. Mientras tanto, el Grupo E está integrado por Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, México, Colombia y Chile.

El quinteto panameño afrontará dos partidos consecutivos en casa:

Jueves 26 de noviembre: Panamá vs. Puerto Rico , a las 8:40 p.m.

, a las Domingo 29 de noviembre: Panamá vs. Bahamas, a las 6:10 p.m.

Ambos encuentros se disputarán en la Arena Roberto Durán, donde el equipo nacional intentará aprovechar la localía para mejorar su posición en la clasificación.

Actualmente, Panamá presenta un registro de dos victorias y seis derrotas (2-6) en el Grupo F. Canadá lidera el sector con marca de 8-0, seguido por Uruguay y Argentina, ambos con 6-2; Bahamas registra 4-4, mientras que Puerto Rico también tiene récord de 2-6.

Entrenamientos a doble jornada

De acuerdo con la FEPABA, la preselección nacional realizará sus entrenamientos en el gimnasio de baloncesto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis Tejada.

Las prácticas se desarrollarán en doble jornada, matutina y nocturna, y serán a puertas cerradas.

La quinta ventana representa una oportunidad importante para Panamá, tomando en cuenta que cada resultado puede influir en la distribución de los siete boletos que la región de las Américas tendrá disponibles para la Copa del Mundo.

Precios de los boletos para los partidos de Panamá

La FEPABA informó que las entradas para los dos compromisos como local están disponibles a través de Panatickets (www.panatickets.com).

Los aficionados podrán aprovechar los precios de preventa hasta el 15 de noviembre.

Precios de preventa:

Courtside Seat: $65.

VIP: $30.

Butacas: $10.

General: $5.

Precios regulares desde el 16 de noviembre:

Courtside Seat: $75.

VIP: $35.

Butacas: $15.

General: $8.

Los precios no incluyen cargos adicionales. Además, los menores de 14 años podrán ingresar gratis a la sección general, siempre que vistan una camiseta de academia o de algún equipo de baloncesto.

Para acceder al descuento para jubilados, los interesados deberán acudir al punto de venta ubicado en el Centro Comercial Multiplaza.

La afición panameña tendrá dos oportunidades para respaldar al quinteto nacional en la Arena Roberto Durán, en una ventana que puede resultar determinante para las aspiraciones mundialistas del baloncesto panameño.

Con información de Fepaba.