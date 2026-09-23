Comisión de Presupuesto de la Asamblea: Senniaf sustenta fondos para 2027

La directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas Chanis.
23 de septiembre 2026 - 13:12

Comisión de Presupuesto de la Asamblea: Senniaf sustenta fondos para 2027

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