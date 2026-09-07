Muere Dagoberto 'Yin' Carrizo, 'El Cantor de la Patria', a los 87 años

A lo largo de su carrera, “Yin” Carrizo se convirtió en un referente de la música panameña y en un defensor de las tradiciones culturales del país, dejando una huella que trasciende generaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El mundo de la música típica panameña está de luto. Dagoberto “Yin” Carrizo, reconocido acordeonista, compositor y una de las figuras fundamentales del folclore nacional, falleció este lunes 7 de septiembre a los 87 años de edad.

Carrizo, recordado por generaciones como “El Cantor de la Patria”, dejó una amplia trayectoria en los escenarios de la música típica panameña, género al que dedicó varias décadas de su vida.

Nacido en Ocú, provincia de Herrera, el 5 de julio de 1939, Carrizo comenzó desde muy joven su vínculo con el acordeón. En una entrevista concedida hace algunos años a TVN Noticias, recordó que compró su primer acordeón en un local conocido como La Victoria, en Avenida B, por apenas 13 dólares.

Su amor por Panamá quedó plasmado desde su adolescencia. A los 13 años compuso “Viva Panamá”, una de sus obras más emblemáticas y una canción que siempre disfrutaba escuchar interpretada por las nuevas generaciones.

“Lucy” fue otra de sus composiciones más conocidas, escrita especialmente para su hija. También forman parte de su repertorio temas como “Julia” y otras piezas que contribuyeron a consolidar su legado dentro de la música típica nacional.

A lo largo de su carrera, “Yin” Carrizo se convirtió en un referente de la música panameña y en un defensor de las tradiciones culturales del país, dejando una huella que trasciende generaciones.

Ministerio de Cultura lamenta su fallecimiento

El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias por la muerte del reconocido artista y destacó su aporte al patrimonio cultural panameño.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Dagoberto ‘Yin’ Carrizo, reconocido músico, acordeonista y compositor panameño, figura fundamental de nuestra música típica”, señaló la institución.

El Ministerio de Cultura agregó que su legado artístico y su invaluable aporte a la cultura permanecerán en la memoria de generaciones de panameños.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares, amigos, colegas y seres queridos del artista.

Con la partida de Dagoberto “Yin” Carrizo, Panamá despide a uno de los grandes exponentes de su música típica y a un artista que hizo de su amor por la patria una parte esencial de su obra.