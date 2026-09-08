Funeral de Dagoberto 'Yin' Carrizo: Ocú se prepara para despedir al ‘Cantor de la Patria’

La bandera de Ocú permanece a media asta en memoria del reconocido músico herrerano, mientras familiares y seguidores se preparan para recibir sus restos y participar en las honras fúnebres previstas para este viernes en la iglesia San Sebastián.

Ocú, Herrera/En Ocú, la bandera del distrito ondea a media asta como muestra de duelo por la muerte de Dagoberto “Yin” Carrizo, reconocido músico herrerano y figura de la música típica panameña, quien dejó una trayectoria marcada por presentaciones en distintos escenarios del país.

Mientras se preparan sus honras fúnebres, familiares, amigos y admiradores recuerdan al artista, conocido también como el “Cantor de la Patria” y el “Romántico del Acordeón”. Su hermano menor, Rolando Carrizo, explicó que los restos del músico serán recibidos este jueves a su llegada al distrito de Ocú. El recorrido partirá desde el cruce de Ocú hasta la población y culminará en la residencia que durante muchos años ocupó Dagoberto “Yin” Carrizo.

El funeral está programado para este viernes, a partir de las 11:00 a. m., en la iglesia San Sebastián de Ocú. Para sus familiares y seguidores, la partida del músico representa la pérdida de una figura vinculada a numerosas generaciones de panameños que bailaron y escucharon su música en jardines y escenarios de distintas provincias.

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Rolando Carrizo recordó especialmente las conversaciones que mantenía con su hermano sobre los jardines donde se presentaba y la cantidad de personas que acudían a sus bailes. A lo largo de su carrera, “Yin” Carrizo se presentó en diferentes puntos del país, incluidos escenarios en Bocas del Toro y otras provincias, donde su música reunió a numerosos seguidores.

Entre las canciones que permanecen en el recuerdo de su familia está “¡Viva Panamá!”, una composición que, según familiares, tenía un significado especial para ellos y que solían cantar durante las celebraciones del mes de noviembre. Tras conocerse su muerte, artistas nacionales e internacionales han destacado las cualidades artísticas y la trayectoria de Carrizo, quien durante décadas llevó su música a diferentes escenarios y se convirtió en una figura reconocida de la cultura musical panameña.

Ahora, Ocú se prepara para darle el último adiós al músico que llevó el nombre de su tierra a distintos rincones del país. Sus familiares esperan que su legado permanezca, especialmente entre las nuevas generaciones, mediante el conocimiento de su historia, sus costumbres y su música.

Con información de Eduardo Javier Vega