‘Yin’ Carrizo será despedido con honras fúnebres en Panamá y Ocú

Como parte de las despedidas, la familia Carrizo anunció una serie de actividades religiosas tanto en la ciudad de Panamá como en Ocú, provincia de Herrera, tierra natal del músico.

Ciudad de Panamá/Familiares de Dagoberto “Yin” Carrizo, quien falleció a los 87 años, anunciaron los actos religiosos que se realizarán en la ciudad de Panamá y en Ocú, provincia de Herrera, para darle el último adiós al reconocido músico y compositor panameño.

La primera ceremonia se llevará a cabo este miércoles 9 de septiembre, a las 10:30 a.m., en el Santuario Nacional del Corazón de María, en la ciudad capital, donde familiares, amigos y seguidores podrán acompañar a la familia Carrizo en la despedida del artista.

Posteriormente, los actos continuarán en Ocú, tierra natal de Dagoberto “Yin” Carrizo. La misa está programada para el viernes 11 de septiembre, a partir de las 11:00 a.m., en la parroquia San Sebastián de Ocú.

La familia Carrizo también informó que se estarán realizando despedidas especiales para que la población pueda rendir homenaje al músico y acompañar a sus seres queridos durante estos momentos.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares destacaron la sencillez, alegría y profundo amor por Panamá que caracterizaron a “Yin” Carrizo, cuyo aporte como músico y compositor lo convirtió en una figura emblemática de la música típica panameña.

Su legado musical permanecerá como parte de la cultura nacional y continuará siendo recordado por las nuevas generaciones.

Con información de Eduardo Vega