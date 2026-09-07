Dagoberto 'Yin' Carrizo: Ocú llora la partida del Cantor de la Patria

En la finca de la familia Carrizo, familiares, amigos y miembros de la comunidad comenzaron a reunirse para despedir al artista que, pese a alcanzar gran reconocimiento por su música, mantuvo siempre sus raíces y su humildad.

Ocú, Herrera/Con sentimientos de tristeza y pesar, la comunidad de Ocú, en la provincia de Herrera, recibió este lunes la noticia de la muerte de Dagoberto “Yin” Carrizo, reconocido como el “Cantor de la Patria” y una de las figuras más importantes de la música típica panameña.

Carrizo falleció a los 87 años, dejando una trayectoria que trascendió las fronteras de su natal Ocú y lo convirtió en un referente de la música panameña.

En la finca de la familia Carrizo, familiares, amigos y miembros de la comunidad comenzaron a reunirse para despedir al artista que, pese a alcanzar gran reconocimiento por su música, mantuvo siempre sus raíces y su humildad.

Rolando “Yanyo” Carrizo, hermano del músico, recordó el profundo vínculo de Yin con Ocú y destacó que siempre fue un hombre orgulloso de su tierra.

“Un ocuño 101 por ciento”, expresó al describir a su hermano.

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Según relató, la familia recibió la noticia aproximadamente entre las 3:30 y 4:00 de la madrugada. Rolando había visitado a Yin el domingo y lo encontró delicado de salud.

“Con su grandeza, totalmente por su música, ha sido un hombre que jamás ha dejado su humildad”, manifestó.

La partida del músico ha generado reacciones no solo en Panamá, sino también fuera del país. De acuerdo con su hermano, la familia ha recibido llamadas desde Estados Unidos, en muestra del reconocimiento que alcanzó el artista.

“Yin Carrizo no solamente es figura de Ocú, es figura de un país y de toda Latinoamérica”, señaló.

Otro de los que lamentan su partida es Alfonso “Foncho” Lu, quien trabajó durante más de 30 años junto al reconocido músico. Lu recordó las presentaciones que realizaron en distintos escenarios del país, incluyendo las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y otras regiones.

“Grandes escenarios en toda la República de Panamá”, recordó.

Para quienes compartieron con él durante décadas, el título de “Cantor de la Patria” resume parte del legado de un artista que llevó la música típica panameña a diferentes públicos.

La familia Carrizo informó que las honras fúnebres se realizarán en Ocú. Se tiene previsto que el viernes se realicen las misas y posteriormente el sepelio, aunque la hora aún está pendiente de confirmación.

Así, Ocú se prepara para despedir a uno de sus hijos más ilustres, mientras Panamá recuerda a Dagoberto “Yin” Carrizo a través de su música y de un legado que permanece como parte de la historia de la música típica nacional.

Con información de Eduardo Javier Vega