¡Precaución! Fuertes lluvias dejan múltiples afectaciones en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

Las lluvias de las últimas horas provocaron afectaciones en viviendas, principalmente por fuertes vientos, y obligaron a la evacuación preventiva de cuatro menores ante el aumento del nivel del río Dayra.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas han dejado afectaciones en sectores de la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, particularmente en la región de Ñokribo, según reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En los distritos de Kusapín y Guabal se reportaron viviendas afectadas por los fuertes vientos, mientras que también se registraron incidentes en Samboa y otras áreas de la comarca.

De acuerdo con Sinaproc, en Kusapín al menos tres viviendas resultaron afectadas por el desprendimiento de sus techos a causa de las fuertes brisas. Unas 15 personas se vieron afectadas y las autoridades mantienen coordinaciones para brindarles asistencia humanitaria.

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Además, en Guabal cuatro menores fueron evacuados preventivamente de las inmediaciones del río Daira debido al aumento de su nivel. El personal de Sinaproc mantiene monitoreo en varios ríos de la región, entre ellos el Manantí, Guariviara, Cricamola y Dayra, algunos de los cuales presentan niveles elevados como consecuencia de las lluvias.

Ante estas condiciones, la entidad reiteró a la población la importancia de extremar las medidas de prevención y precaución, especialmente mientras se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas para la región hasta el 11 de septiembre.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos y quebradas cuando presenten un incremento en su caudal y mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Con información de Luis Palacios