Bocas del Toro busca un nuevo sitio para depositar la basura ante vencimiento de convenio

La preocupación aumenta debido a que el convenio con la empresa Chiquita Panamá para la disposición de la basura vence en diciembre, por lo que ya se analizan alternativas para evitar que la provincia se quede sin un lugar donde depositar estos desechos.

Bocas del Toro/Contra el tiempo trabajan las autoridades locales de la provincia de Bocas del Toro para encontrar un sitio donde depositar los desechos sólidos que se generan en esta región.

La preocupación aumenta debido a que el convenio con la empresa Chiquita Panamá para la disposición de la basura vence en diciembre, por lo que ya se analizan alternativas para evitar que la provincia se quede sin un lugar donde depositar estos desechos.

Fidel Santos, del Municipio de Changuinola, indicó que “tenemos una fecha límite: el 31 de diciembre”.

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Añadió que “Chiquita nos dio la oportunidad de realizar el manejo de la basura, de los desechos, en ese sitio. Nosotros hemos tenido un acercamiento con la gobernadora y hacemos un llamado al Gobierno Nacional por el tema del vertedero, porque es responsabilidad y problema de toda la comunidad. La idea es que el Gobierno Nacional lleve a cabo el proyecto que hemos presentado de la mano con la gobernadora sobre el tema del vertedero”, expresó.

Las autoridades ya se han reunido para buscar una solución y definir qué terrenos podrían utilizarse. La intención es encontrar una alternativa antes de que termine el convenio y evitar que la acumulación de basura se convierta en un problema sanitario para las comunidades de la provincia de Bocas del Toro.

Con información de Luis Alberto Palacios.