Color, música y tradición: Antón celebra el Desfile de la Pollera Picarona

La celebración reunió a familias y delegaciones que recorrieron las calles de Antón en una jornada dedicada a preservar y exaltar las costumbres que han pasado de generación en generación.

Coclé/Las calles de Antón se llenaron de polleras, flores, tembleques, música y baile durante la sexta edición del Desfile de la Pollera Picarona, una celebración que reunió a cientos de participantes y delegaciones de distintas provincias.

Al ritmo de los tambores, el almirez y los cantos tradicionales entonados por las mujeres, entre ellos “Mi pollera color de rosa”, los antoneros volvieron a exaltar una de las expresiones que forma parte de su identidad cultural.

Elvia Muñoz, abanderada del Desfile de la Pollera Picarona, agradeció la oportunidad que le brindó el comité organizador de tener el gran honor de ser portadora de la bandera de un pueblo con tanta tradición y cariño hacia su persona.

"Ustedes son la futura generación que viene creciendo y todos los que estamos inmersos en el ámbito folclórico queremos que ustedes conozcan, disfruten y gocen sus raíces", expresó.

El desfile mostró el colorido de las polleras y la participación de mujeres, niñas y hombres que lucieron con orgullo las vestimentas tradicionales. El baile del toro guapo también formó parte de la jornada.

Delfina Bernal, una antonera que participó del desfile, aseguró que la pollera picarona es una herencia de los ancestros y parte de la historia del istmo panameño.

Entre flores y tembleques de pimpollo de gallina, la pollera picarona conserva elementos que representan la herencia cultural y la memoria de generaciones de antoneros.

Kiria Flores, otra de las participantes del desfile, indicó que a los niños desde muy pequeños se les están enseñando las costumbres y herencia para mantener viva la tradición, siendo el almirez una de las mayores herencias culturales.

Para los participantes, mantener viva esta tradición también implica lograr que las nuevas generaciones conozcan el traje, aprendan a valorarlo y continúen llevándolo como parte de su identidad.

La celebración reunió a familias y delegaciones que recorrieron las calles de Antón en una jornada dedicada a preservar y exaltar las costumbres que han pasado de generación en generación.

Información de Nathali Reyes

Otras notas que le pueden interesar: