ENSA informa que restableció sistemas de recargas prepago y servicios comerciales

La empresa aclaró que entre el viernes 11 de septiembre y este sábado 13 de septiembre a las 12:00 m.d., se distribuyeron 69 mil pines prepago gratuitos.

Panamá/La empresa de energía eléctrica ENSA informó este domingo que sus sistemas de servicios comerciales y las recargas de energía prepago volvieron a la operatividad total, tras varios días de fallas que obligaron a activar un plan de contingencia.

Según el comunicado oficial de ENSA, tanto los clientes pospago como los prepago ya pueden realizar sus gestiones digitales habituales sin restricciones. Las recargas de energía prepago pueden hacerse nuevamente en cualquier centro de recarga autorizado o a través de la banca en línea de los comercios habilitados.

69 mil pines gratuitos entregados

La empresa aclaró que entre el viernes 11 de septiembre y este sábado 13 de septiembre a las 12:00 m.d., se distribuyeron 69 mil pines prepago gratuitos. El costo de esos pines fue asumido en su totalidad por ENSA, por lo que no se cobrará ningún pago a los clientes por ese concepto.

Aunque los sistemas ya funcionan, ENSA mantiene activa una etapa de estabilización y actualización de los procesos manuales que se ejecutaron durante la semana como parte del Plan de Contingencia Especial. El equipo técnico continúa monitoreando el comportamiento de las plataformas de forma ininterrumpida hasta garantizar su estabilidad definitiva.

La compañía recordó que sus líneas de atención al cliente permanecen activas las 24 horas para orientar a los usuarios. Los canales habilitados son: