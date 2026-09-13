Centroamérica celebra sus 205 años de independencia con sabor y tradición en el Parque Omar

La celebración también sirvió como un espacio para compartir y fortalecer los vínculos culturales entre Panamá y los países de Centroamérica.

Ciudad de Panamá/Con una muestra de su gastronomía, música y bailes tradicionales, se celebraron en Panamá los 205 años de la independencia de Centroamérica.

La actividad tuvo lugar en el Parque Omar, donde representantes de la comunidad centroamericana y visitantes disfrutaron de diferentes platos típicos y presentaciones folclóricas que resaltaron las tradiciones y diversidad cultural de la región.

Tamal de pollo, tortillas de maíz con guacamole o frijoles o los rellenitos fueron algunos de los platos gastronómicos ofrecidos por guatemaltecos.

Otros participantes de Honduras también ofrecieron el popular pan semita, un infaltable en el desayuno de los hondureños.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer parte de las costumbres de los países centroamericanos a través de sus sabores, vestuarios y expresiones artísticas.

La celebración también sirvió como un espacio para compartir y fortalecer los vínculos culturales entre Panamá y los países de Centroamérica.

Información de María De Gracia

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