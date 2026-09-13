Crucero Grandeur of the Seas hizo escala en Colón: más de mil pasajeros visitaron la provincia

La ruta de la embarcación contempla escalas en Cartagena de Indias y Santa Marta, en Colombia; Curazao; Aruba; y Limón, en Costa Rica , antes de su retorno a Colón.

El puerto de Colón recibió al crucero Grandeur of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, con 2,396 pasajeros y 791 tripulantes, como parte de un recorrido por distintos destinos del Caribe.

Durante su estadía en Panamá, 1,055 pasajeros desembarcaron para recorrer la provincia de Colón, mientras que otros 1,341 permanecieron en tránsito dentro de la embarcación.

En horas de la tarde, 1,073 pasajeros volvieron a embarcarse para continuar el itinerario del crucero.

La ruta de la embarcación contempla escalas en Cartagena de Indias y Santa Marta, en Colombia; Curazao; Aruba; y Limón, en Costa Rica, antes de su retorno a Colón.

Durante la operación, el Servicio Nacional de Migración (SNM), mediante su Regional de Colón, realizó los controles documentales correspondientes para facilitar el movimiento de los pasajeros y mantener las medidas de seguridad fronteriza.

El SNM indicó que estos procesos buscan agilizar el ingreso y tránsito de visitantes sin dejar de aplicar los controles migratorios establecidos.

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