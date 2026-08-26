Panamá registra sólido crecimiento en la actividad de cruceros

La llegada de más cruceros genera un mayor movimiento en las terminales portuarias y contribuye a la dinámica económica de las regiones vinculadas a esta actividad.

Ciudad de Panamá/Panamá continúa fortaleciendo su posición en la industria internacional de cruceros. Durante los primeros siete meses de 2026, el Sistema Portuario Nacional registró un crecimiento de 21.6% en el movimiento de pasajeros de cruceros, con un total de 488,567 pasajeros en operaciones de desembarque y embarque.

La cifra representa un aumento de 86,959 pasajeros en comparación con los 401,608 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Del total contabilizado entre enero y julio de este año, 247,353 pasajeros correspondieron a desembarques y 241,214 a embarques, lo que refleja el dinamismo de Panamá como destino y su capacidad para ofrecer servicios marítimos auxiliares a esta importante industria.

El crecimiento también se reflejó en la cantidad de cruceros que arribaron al país. Entre enero y julio de 2026 se registraron 143 arribos, frente a los 119 contabilizados en igual periodo de 2025. Esto representa un incremento de 20.1%, equivalente a 24 arribos adicionales.

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A este comportamiento se suma el aumento en los pasajeros de tránsito, que pasaron de 196,591 entre enero y julio de 2025 a 216,805 durante el mismo periodo de 2026, para un crecimiento de 10.2%.

Asimismo, la cantidad de tripulantes de cruceros registró un incremento de 20.2%, al pasar de 87,364 a 105,021 en el periodo analizado.

De acuerdo con Ibis Pérez, jefe de la Oficina de Planificación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), las estadísticas del Sistema Portuario Nacional evidencian la consolidación del sector de cruceros como un componente relevante de la actividad marítima y portuaria nacional.

La llegada de más cruceros genera un mayor movimiento en las terminales portuarias y contribuye a la dinámica económica de las regiones vinculadas a esta actividad. El incremento en el número de embarcaciones, pasajeros y operaciones portuarias también refuerza la posición de Panamá como un hub estratégico para la industria de cruceros.

Mientras el sector mantiene su tendencia al alza, los puertos de cruceros concesionados por la AMP se preparan para el inicio de la temporada 2026-2027, prevista para comenzar en octubre.

La privilegiada posición geográfica de Panamá, su conectividad aérea y una infraestructura portuaria preparada para atender operaciones internacionales constituyen elementos que favorecen el desarrollo de esta industria.

Los puertos panameños con capacidad para recibir cruceros de gran calado funcionan como puertas de entrada para visitantes y, al mismo tiempo, como plataformas para impulsar la actividad turística y comercial del país.

Entre estas instalaciones se encuentran Colón 2000, en el Atlántico, y la Terminal de Cruceros de Amador, en el Pacífico, que se preparan para recibir a los visitantes bajo las modalidades de puerto de escala y home port.

Con el aumento registrado en pasajeros, arribos y tripulantes durante los primeros siete meses del año, Panamá encara la próxima temporada de cruceros con cifras que reflejan el crecimiento y la importancia de esta actividad para el sector marítimo y turístico nacional.