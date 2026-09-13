Apagón eléctrico: Una empresa generadora se hizo 'responsable' del incidente de la noche del sábado, confirmó Etesa

Subrayó Etesa que, a pesar de no ser responsable del incidente, a través de su CND, con su personal técnico y la activación del Sistema de Protección Especial Automática (SPEAR), se logró restablecer al 100% el sistema eléctrico en tan solo 23 minutos.

Panamá/El apagón eléctrico que afectó a miles de clientes de Panamá, Panamá Oeste y Colón la noche del sábado 12 de septiembre fue “responsabilidad absoluta” de un incidente dentro de la planta de una de las empresas de generación eléctrica.

Así lo afirmó la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) en un comunicado emitido en la tarde de este domingo 13 de septiembre.

Etesa remarcó además que el incidente del sábado “no guarda ninguna relación con el sistema de transmisión eléctrica, ni es responsabilidad de Etesa”.

“En la mañana de hoy domingo, la empresa generadora en mención se hizo responsable del incidente a través de una notificación que envió al Centro Nacional de Despacho (CND) de Etesa”, informó la empresa.

Subrayó Etesa que, a pesar de no ser responsable del incidente, a través de su CND, con su personal técnico y la activación del Sistema de Protección Especial Automática (SPEAR), se logró restablecer al 100% el sistema eléctrico en tan solo 23 minutos.

De acuerdo con Etesa, la experiencia y pericia del equipo técnico del Centro Nacional de Despacho (CND), que actuó de manera inmediata para contener el impacto de la contingencia y restablecer progresivamente el servicio, permitieron brindar estabilidad y una pronta recuperación del sistema.

El apagón se originó por un evento en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), provocado por la pérdida de 600 megavatios (MW) de generación en la Generadora Gatún, que causó la interrupción del suministro eléctrico que dejó a más de 375 mil clientes sin servicio; así lo había informado Etesa la noche del sábado 12 de septiembre.

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La falla, registrada a las 10:35 p.m. del sábado 12 de septiembre, impactó diversos sectores de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, extendiéndose la suspensión del servicio por aproximadamente 23 minutos hasta su restablecimiento a las 10:58 p.m.

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