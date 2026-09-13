Inadmiten en Tocumen a dos colombianos que pretendían ser prestamistas 'gota a gota' en Panamá

Tras la decisión migratoria, ambos ciudadanos continuaron su viaje de regreso a Colombia .

Ciudad de Panamá/Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron inadmitidos en Panamá durante los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que manifestaran que pretendían ingresar al país para trabajar como prestamistas bajo el modelo conocido como "gota a gota".

Los pasajeros arribaron procedentes de Florianópolis, Brasil, con destino final a Bogotá. Sin embargo, tras perder su conexión, intentaron ingresar al territorio nacional.

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Durante la entrevista realizada por las autoridades migratorias, el hombre y la mujer indicaron que su propósito era laborar como prestamistas para una organización dedicada al sistema de cobros "gota a gota", modalidad de préstamos y cobranza que ha sido asociada con estructuras de delincuencia organizada.

Además, durante la revisión de sus equipajes de mano, los funcionarios encontraron tarjetas utilizadas para llevar el control de los cobros relacionados con esta actividad.

Ante estos hallazgos y las declaraciones de los pasajeros, el Servicio Nacional de Migración determinó impedirles el ingreso a Panamá, aplicando el artículo 50, numeral 5, del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008.

Tras la decisión migratoria, ambos ciudadanos continuaron su viaje de regreso a Colombia.

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