Entre lanchas y cocodrilos: crece la preocupación en Puerto Coquira tras ataque a pescador

En este puerto, donde la actividad pesquera forma parte de la vida diaria, el llamado es a evitar prácticas que puedan alterar el comportamiento de estos animales y aumentar el riesgo para las personas.

En el Puerto Coquira, a orillas del río Bayano, en el distrito de Chepo, los cocodrilos forman parte del entorno natural.

Sin embargo, quienes viven y trabajan en este punto pesquero aseguran que cada vez es más frecuente observarlos cerca de las personas y las embarcaciones.

La preocupación aumentó luego del ataque registrado este viernes contra un hombre que se encontraba en labores diarias.

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales mostraron el momento en que el pescador fue auxiliado tras ser atacado por un cocodrilo en el Puerto Coquira.

Para quienes trabajan y permanecen diariamente en este puerto, lo ocurrido genera preocupación. Aseguran que no sería el primer incidente registrado en el sector y mencionan también ataques a perros en los últimos meses.

“Aquí antes había perros, ahora ya no hay. Ya esto es demasiado. Esos criaderos eran allá abajo. Ahora se han subido porque no les tiran comida y esos bichos están hambreados. Entonces, ya van a atacar. Ya empezaron", expresó uno de los residentes.

Los residentes aseguran que antes los cocodrilos mantenían mayor distancia de las zonas donde se concentra la actividad humana. Ahora, dicen, es común observarlos cerca de la orilla y de las embarcaciones.

“Desde que pusieron esa compañía, se acabó el pescado. Si es que vienen esta plaga de cocodrilos, porque son toneladas las que traen y todo eso, lo que sobra lo tiran al agua y los animales se alimentan", explicó otro de los residentes.

Los pescadores también hablan de la presencia de ejemplares de gran tamaño y señalan una práctica que, según consideran, podría estar favoreciendo que estos animales se acerquen al puerto.

Se trata de arrojar al agua restos de pescado para alimentar a los cocodrilos. Incluso reconocen la responsabilidad de los humanos en este tipo de situaciones.

"La culpa la tenemos nosotros. Mira si están haciendo daño, luego cógelo y lo llevas a un lugar donde no haga daño. Pero aquí no, nadie se lo lleva. Y si tú lo matas, vas preso", agregó el morador.

Nota relacionada: Pescador resulta herido tras ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira en Chepo

MiAmbiente reconoce que Puerto Coquira forma parte del hábitat natural de estos reptiles. Sin embargo, advierte que alimentarlos puede hacer que asocien la presencia de personas con la obtención de comida y aumentar el riesgo de encuentros peligrosos.

Tras el ataque registrado este viernes, la entidad inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, en el Puerto Coquira los pescadores y residentes mantienen la preocupación por la cercanía de estos animales a las zonas donde diariamente desarrollan sus actividades.

En este puerto, donde la actividad pesquera forma parte de la vida diaria, el llamado es a evitar prácticas que puedan alterar el comportamiento de estos animales y aumentar el riesgo para las personas.

Información de Kevin Sánchez

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