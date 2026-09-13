Capira celebró sus 171 años de fundación con un desfile folclórico

La celebración contó además con la presencia de las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, así como conjuntos típicos, murgas y agrupaciones infantiles, quienes vistieron trajes tradicionales como polleras y montunos.

Capira, Panamá Oeste/El distrito de Capira cerró con éxito las festividades de su aniversario de fundación número 171 al ritmo de murgas, tamboritos y coloridas delegaciones folclóricas.

Por cuarta ocasión consecutiva, las principales calles del distrito se convirtieron en el escenario de un concurrido desfile folclórico que reunió a familias locales y visitantes.

Aproximadamente 12 delegaciones institucionales y agrupaciones tradicionales participaron en el recorrido. La celebración contó además con la presencia de las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, así como conjuntos típicos, murgas y agrupaciones infantiles, quienes vistieron trajes tradicionales como polleras y montunos.

El alcalde de Capira, Ket Wong Yau, destacó durante la actividad el compromiso del municipio y el optimismo de la comunidad ante esta fecha conmemorativa.

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“Es un trabajo de dedicación y esperanza, de que sabemos que a partir de este momento están llegando mejores días para Capira. En estos 171 años queremos resaltar nuestras costumbres y tradiciones típicas”, afirmó el alcalde capireño.

A pesar de una leve lluvia que se presentó durante la jornada, el público asistente permaneció a lo largo de la ruta equipado con paraguas para disfrutar de las presentaciones artísticas, las delegaciones de bailes y los fuegos artificiales que marcaron el cierre de la jornada festiva.

Los organizadores del evento señalaron que esperan que para las próximas ediciones continúe aumentando el número de participantes y visitantes en este evento folclórico en Capira.

Con información de Luis Mendoza.