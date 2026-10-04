Calor extremo pone en riesgo a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos

Los científicos advierten que el cambio climático está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos y provocando que se batan récords de calor con mayor frecuencia.

El calor extremo está poniendo en mayor riesgo a las mujeres embarazadas y a sus recién nacidos, advertirá el lunes Simon Stiell, jefe de la ONU para el clima.

En su intervención en la cumbre "previa a la COP" que se celebrará en Nadi, Fiyi, Stiell citará una nueva encuesta que muestra que más de dos tercios de los profesionales sanitarios de los cinco continentes han visto complicaciones causadas por el calor intenso en los últimos cinco años.

"El aumento de las temperaturas implica un mayor riesgo durante el embarazo", se espera que diga.

"El calor extremo provocado por el cambio climático durante el embarazo está cada vez más relacionado con partos prematuros, muerte fetal, bajo peso al nacer y complicaciones maternas."

"El panorama es claro y muy preocupante: a medida que el calor extremo empeora, el embarazo y el parto se convierten en una nueva falla en la crisis climática mundial, y una que puede ser fatal", dirá Stiell.

"Esta falla geológica no debe convertirse en otro profundo abismo de sufrimiento, desigualdad e injusticia provocados por el cambio climático."

Los científicos advierten que el cambio climático está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos y provocando que se batan récords de calor con mayor frecuencia.

Según un análisis de datos del observatorio climático Copernicus de la Unión Europea realizado por la AFP, alrededor de 33 países, desde Europa occidental hasta el Sahel y América central, registraron su julio más caluroso desde que se tienen registros este año.

La fundación benéfica Wellcome encargó la encuesta realizada a 1000 matronas y médicos del Reino Unido, Australia, India, Brasil y Zimbabue.

Su presidenta, la ex primera ministra australiana Julia Gillard, afirmó en un comunicado que las madres y los bebés corren un riesgo cada vez mayor como consecuencia del cambio climático.

"El calor extremo es un asesino invisible, pero las mujeres embarazadas no deben ser invisibles. Los líderes tienen las pruebas y las soluciones que necesitan; ahora deben actuar", dijo Gillard.

La encuesta reveló que casi todas las matronas y los médicos habían atendido a madres o bebés que sufrían los efectos del calor extremo.

Alrededor de un tercio de los encuestados afirmó haber visto casos de bajo peso al nacer o retraso en el crecimiento, dificultades para alimentarse, deshidratación o enfermedades relacionadas con el calor, todo ello como consecuencia de lo que consideraban calor extremo.

Stiell les dirá a los delegados previos a la COP que "el embarazo debería ser un momento de esperanza".

"Pero para millones de personas, se está convirtiendo en una época de ansiedad, ya que los impactos del cambio climático llenan la vida cotidiana de riesgos."

Los líderes del Pacífico consideran que la cumbre previa a la COP31 que se celebra en Fiyi y en el remoto atolón de coral de Tuvalu representa una oportunidad para llamar la atención sobre la vida en la primera línea del cambio climático.

Son un preludio de la cumbre climática mundial de mayor envergadura patrocinada por la ONU, conocida como COP31, que se celebrará el próximo mes en Turquía.