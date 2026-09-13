Vandalizan turbina de bombeo de agua en Atalaya; Idaan presentará denuncia en el Ministerio Público

Delincuentes hurtaron el motor y otros equipos de un pozo en Zapotal que tenía apenas un mes de funcionamiento; el Idaan presentará una denuncia ante el Ministerio Público.

Provincia de Veraguas./Por segunda ocasión, delincuentes vandalizan una turbina de abastecimiento de agua ubicada en el sector de Zapotal, en el distrito de Atalaya, provincia de Veraguas. Durante el hecho, los delincuentes sustrajeron el motor, la bomba sumergible, las cajas de control y el cableado del sistema.

El equipo tenía escasamente un mes de haber sido puesto en funcionamiento. Ante este escenario, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Este no es un incidente aislado en la región. La institución detalló que recientemente otra instalación, ubicada en la vía hacia La Florecita, también fue blanco de vandalismo cuando sujetos se llevaron el panel de control.

"Hemos tomado acciones para mejorar el servicio de agua potable en el distrito de Atalaya, y es lamentable que los dueños de lo ajeno hagan este tipo de daño que afecta directamente a la comunidad", señaló Melquiades Zambrano, director regional del Idaan.

Por su parte, Yessenia González, vocera comunitaria, instó a los residentes a proteger los bienes públicos. "Es lamentable que esto esté pasando. Hago un llamado a la ciudadanía a que, toda vez que las turbinas estén trabajando, seamos vigilantes para que esto no vuelva a suceder. Tenemos que cuidar el trabajo que se ha venido haciendo", expresó.

Debido a la llegada del fenómeno de El Niño, el Idaan informó que ha iniciado planes de habilitación de pozos, en Veraguas ya hay siete operando, tres de ellos en Villa Marina, identificada como una de las áreas más críticas y afectadas por la falta de suministro.

Con información de Ney Castillo.