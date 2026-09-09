Fenómeno de El Niño afecta suministro de agua en pozos de Veraguas; Idaan busca ampliar su capacidad

El Idaan reporta afectaciones en algunas fuentes subterráneas de la provincia y prevé aumentar de 130 a 150 el número de pozos para fortalecer el suministro. Las seis plantas potabilizadoras operan con normalidad.

Veraguas/El fenómeno de El Niño ya genera afectaciones en el suministro de agua en algunos pozos de la provincia de Veraguas, de acuerdo con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Autoridades de la institución en la provincia señalaron que se mantienen actualmente 130 pozos en los seis distritos donde administra el servicio de agua potable y contempla aumentar esta cifra a 150, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad del recurso ante las condiciones climáticas.

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Mientras tanto, las seis plantas potabilizadoras que opera el Idaan en la provincia funcionan con normalidad y, hasta el momento, no presentan afectaciones. A nivel nacional, el Idaan desarrolla acciones para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y mantener el suministro de agua potable en los acueductos bajo su administración.

Entre las medidas se encuentra un plan para reforzar los ríos donde están ubicadas las tomas de agua, con el propósito de mantener niveles adecuados que permitan el funcionamiento de las plantas potabilizadoras.

Además, se realizan nuevas perforaciones para identificar fuentes adicionales de agua. En el sector de Villa Marina ya se han efectuado dos perforaciones como parte de estas acciones. Se pudo conocer que los seis distritos de Veraguas donde el Idaan es responsable del suministro de agua potable son Santa Fe, San Francisco, Santiago, Cañazas, Soná y Montijo.

Con información de Ney Castillo