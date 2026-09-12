Clima en Panamá: Chiriquí, Veraguas y Azuero entre las zonas con mayor probabilidad de tormentas este sábado

Los vientos serán del noroeste y norte en el Caribe, Panamá Oeste y Panamá, con velocidades de hasta 25 km/h en el sector marítimo . En el resto del país predominarán vientos del oeste, suroeste y sur, con velocidades inferiores a 20 km/h .

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este sábado intervalos nublados, lluvias intermitentes y tormentas en el Caribe Occidental, mientras que en el Pacífico se esperan aguaceros con tormentas durante la tarde, algunos de moderada a fuerte intensidad y con posibles ráfagas de viento.

En el Caribe, durante la mañana se prevén aguaceros con tormentas en el sector marítimo, con posibilidad de incursiones aisladas hacia tierra firme. Para la tarde y noche se esperan lluvias intermitentes de variada intensidad y tormentas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, además de aguaceros aislados en el resto de la vertiente.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se pronostican aguaceros con tormentas en el sector marítimo, con posibilidad de ingresar a tierra firme al sur de la península de Azuero. En la tarde se esperan lluvias con tormentas de moderadas a fuertes en Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero, con posibles ráfagas de viento. En el resto de la vertiente también podrían registrarse aguaceros fuertes con tormentas.

Para la noche persistirán lluvias de variada intensidad y tormentas hacia el sur de Veraguas, mientras que en otras áreas se esperan nublados y lluvias aisladas.

Las temperaturas máximas estarán entre 20 °C y 25 °C en la cordillera Central y entre 29 °C y 32 °C en el resto del país.

Los vientos serán del noroeste y norte en el Caribe, Panamá Oeste y Panamá, con velocidades de hasta 25 km/h en el sector marítimo. En el resto del país predominarán vientos del oeste, suroeste y sur, con velocidades inferiores a 20 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas de 1.50 a 2.10 metros, con periodos de 7 a 9 segundos, por lo que el IMHPA mantiene precaución. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.91 y 1.30 metros, con periodos de 12 a 14 segundos.

Los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos de 5 a 10, con niveles de riesgo moderado y muy alto en el país.

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