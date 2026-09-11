Sismos en Chiriquí de magnitud 5.4; Sinaproc y bomberos realizan inspecciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos han desplegado a su personal en las áreas de hospitales y otros edificios públicos con el fin de realizar evaluaciones preliminares de sus condiciones.

Panamá/El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó eventos sísmicos ocurridos la noche de este viernes 11 de septiembre en la provincia de Chiriquí. El movimiento registró una magnitud de 5.4 y una profundidad de 13 kilómetros. También se han reportado movimientos en Bocas del Toro y Costa Rica.

El sismo se produjo a las 8:59 p. m., hora local. Según el reporte oficial, el evento se localizó en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a 11 kilómetros al sureste de Progreso, distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí.

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Hasta el momento no hay informes de afectaciones, personas lesionadas o heridas. El movimiento solo provocó el susto entre los ciudadanos que percibieron el sismo con mayor fuerza, especialmente aquellos ubicados en los sectores fronterizos de Panamá con Costa Rica, en las áreas de Barú, Paso Canoas, Dolega, Bugaba, David, Alanje y Boquerón.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos han desplegado a su personal en las áreas de hospitales y otros edificios públicos con el fin de realizar evaluaciones preliminares de sus condiciones. Hasta el momento no se ha reportado ninguna incidencia mayor.

Por su parte, el Sinaproc informó que, desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Chiriquí, se mantiene un monitoreo preventivo de infraestructuras críticas tras el sismo registrado, con una magnitud preliminar de 5.4. Su personal se mantiene en coordinación con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, dando seguimiento al evento y atentos ante cualquier novedad. Asimismo, se reitera a la población mantener la calma, informarse a través de fuentes oficiales y reportar cualquier situación de emergencia.

Bocas del Toro

De igual manera, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un segundo evento sísmico con estado preliminar, ocurrido el mismo 11 de septiembre de 2026 a las 9:18 p. m., hora local. Este movimiento registró una magnitud de 4.0 y una profundidad de 5 kilómetros, localizado en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a 39 kilómetros al oeste de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

También el Instituto de Geociencias ha registrado varios movimientos sísmicos en Costa Rica esta noche.