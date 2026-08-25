Desfile de las Mil Polleras 2027: Establecen nuevas reglas de vestimenta y música para las delegaciones

El Desfile de las Mil Polleras es una de las principales actividades de promoción del folclore y la identidad cultural panameña. La edición de 2026 reunió 105 delegaciones y tuvo una importante movilización de visitantes en Las Tablas.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) estableció nuevas reglas para la realización del Desfile de las Mil Polleras 2027, previsto para el segundo sábado de enero en Las Tablas, provincia de Los Santos, con disposiciones específicas sobre vestimenta, música, participación de delegaciones y medidas de seguridad.

La normativa quedó establecida mediante la Resolución No. 032/2026, del 17 de agosto de 2026, publicada en la Gaceta Oficial Digital. El documento, firmado por la administradora general de la ATP, Gloria De León Zubieta, reemplaza la Resolución 097/2025 y está acompañado de un manual instructivo sobre las clasificaciones de la pollera, elaborado por Eduardo A. Cano.

La nueva reglamentación busca garantizar que el desfile mantenga su carácter folclórico y preserve las tradiciones relacionadas con la vestimenta y la música panameña.

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Música exclusivamente típica

Entre las principales disposiciones se establece que las delegaciones deberán utilizar única y exclusivamente música típica panameña, ya sea interpretada en vivo o mediante grabaciones autorizadas.

Además, el volumen deberá mantenerse en niveles moderados y queda prohibida la utilización de géneros musicales que sean ajenos a las tradiciones nacionales.

La resolución también exige que los participantes respeten las reglas de confección de la pollera, incluyendo los accesorios correspondientes a cada clasificación y región.

¿Qué estará prohibido?

El reglamento establece una serie de restricciones sobre la vestimenta y los elementos que podrán utilizarse durante el desfile.

No se permitirán polleras confeccionadas con telas pintadas o impresas, ni materiales que sean considerados ajenos a la costumbre tradicional.

En el caso de los hombres, estarán prohibidas las camisillas confeccionadas con telas impresas o los uniformes de estilismo que no correspondan con la vestimenta folclórica.

También se restringe la participación de damas con pantalones que no cumplan con las disposiciones del manual, con excepción de músicos y cantalantes.

La normativa prohíbe además el uso de gorras y sombreros que no sean típicos de Panamá.

Asimismo, no podrán utilizarse polleras que no sean panameñas, salvo en el caso de delegaciones invitadas provenientes de países hermanos.

Una de las nuevas disposiciones establece de manera expresa que no se permitirá la presencia de animales o mascotas dentro de las delegaciones, alegando razones relacionadas con la seguridad y el bienestar animal.

Inscripciones hasta diciembre

Las delegaciones interesadas en participar deberán completar su inscripción y entregar la documentación requerida hasta el 18 de diciembre de 2026.

La documentación deberá ser enviada al correo oficial milpolleras@atp.gob.pa.

Cada delegación deberá designar un coordinador general, un coordinador administrativo y, cuando corresponda, un coordinador de vehículos. En el caso de grupos de hasta 50 integrantes, podrá existir un único representante.

Recorrido y medidas de seguridad

El desfile comenzará a la 1:00 p.m. y el recorrido, desde la Gobernación de Los Santos hasta la Plaza de Praga, tendrá una duración aproximada de una hora y media.

La ATP también estableció restricciones para evitar situaciones que puedan representar un riesgo para los asistentes. Por ello, estarán prohibidos los carros alegóricos, fuegos artificiales, luces de bengala y cualquier otro artefacto que pueda comprometer la seguridad.

La institución se reserva además la facultad de retirar de manera inmediata cualquier elemento que considere contrario a la seguridad, el orden o la estética del evento, incluyendo pancartas o mensajes ofensivos.

El Desfile de las Mil Polleras se mantiene así como una de las principales actividades de promoción del folclore y la identidad cultural panameña. La edición de 2026 reunió 105 delegaciones y tuvo una importante movilización de visitantes en Las Tablas.

La ATP ha señalado previamente que el desfile constituye uno de los eventos culturales y turísticos de mayor relevancia del país.