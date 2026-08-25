Expo Capac 2026 proyecta $80 millones en transacciones y reunirá a más de 300 expositores

Expo Capac 2026 también incorporará espacios especializados para promover la innovación, capacitación y colaboración entre los distintos actores de la industria.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) presentó este martes los detalles de Expo Capac 2026, una edición que busca impulsar los negocios, la innovación y la oferta inmobiliaria, y que proyecta generar alrededor de $80 millones en transacciones.

La feria se realizará del 24 al 27 de septiembre en el Panama Convention Center y contará con la participación de más de 300 expositores, entre empresas constructoras, fabricantes, distribuidores, arquitectos, ingenieros, entidades financieras, desarrolladores inmobiliarios e instituciones vinculadas al sector.

Arturo Sáenz Luna, presidente de la Comisión de Ferias de Capac, explicó que el objetivo es concentrar durante cuatro días a los principales actores de la industria de la construcción para facilitar tanto el acceso a información y capacitación como la generación de negocios.

Uno de los principales atractivos será la amplia oferta inmobiliaria, que permitirá a los visitantes conocer más de 300 proyectos habitacionales ubicados en distintos puntos del país. La propuesta incluye viviendas y apartamentos en la ciudad de Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste, además de proyectos de campo, playa y residencias vacacionales.

La feria contará también con la participación de 10 bancos, que ofrecerán procesos de precalificación y aprobación de créditos hipotecarios para las personas interesadas en adquirir una vivienda. Los visitantes podrán conocer además las condiciones aplicables bajo el régimen de interés preferencial.

Sáenz señaló que las expectativas para esta edición rondan los $80 millones en transacciones, ante las señales de recuperación que, según indicó, muestra actualmente el mercado de la construcción.

El dirigente calificó además de positiva la implementación de nuevas iniciativas y leyes destinadas a incentivar la construcción, al considerar que pueden facilitar el acceso de los panameños a viviendas a precios adecuados y dinamizar un sector que genera actividad económica.

Más que una feria inmobiliaria

Expo Capac 2026 también incorporará espacios especializados para promover la innovación, capacitación y colaboración entre los distintos actores de la industria.

Entre las novedades se encuentran los Capac Hubs, dedicados a segmentos como construcción, concreto, asfalto e infraestructura, arquitectura y urbanismo, aseguradoras y afianzadoras, materiales para instalaciones hospitalarias, además de materiales y productos.

También se habilitará un Pabellón de Seguridad, enfocado en prevención, tecnología y capacitación, y un Pabellón Ambiental y de Construcción Sostenible, donde se abordarán temas como eficiencia energética, materiales sostenibles, economía circular y energías renovables.

La capacitación tendrá un espacio destacado mediante el Foro Capac Futuro, que abordará asuntos como inteligencia artificial, BIM, transformación digital, infraestructura resiliente, megaproyectos, nuevos materiales, productividad e innovación.

Uno de los temas de interés será además la resiliencia de las edificaciones ante eventos sísmicos, a través de actividades académicas y técnicas relacionadas con la seguridad de las construcciones.

La feria incorporará igualmente CAPAC Connect, una plataforma de reuniones B2B para facilitar encuentros entre proveedores, fabricantes, contratistas, desarrolladores, inversionistas y entidades públicas.

La inauguración oficial de Expo Capac 2026 está programada para el jueves 24 de septiembre a las 3:30 p.m. en el Panama Convention Center. Las actividades se extenderán hasta el domingo 27 de septiembre.

Como parte de la experiencia para los visitantes, se desarrollará el “Rally Capac Futuro – Recorre, Descubre y Participa”, que incluirá el sorteo de un camión SINOTRUK HOMAN 2026.

La edición 2026 se desarrolla en el marco de los 65 años de la Cámara Panameña de la Construcción, bajo el lema “Impulsando la evolución de la construcción panameña”.