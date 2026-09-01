Toque de queda en Antón: Alcaldía evalúa endurecer las medidas

Las autoridades locales mantendrán los operativos en Río Hato, Antón Cabecera y El Valle de Antón para frenar la inseguridad y evitar que los menores de edad permanezcan en las calles durante la noche.

Coclé/Las medidas adoptadas en el distrito de Antón para frenar la ola de violencia comienzan a mostrar sus primeros resultados. Tras la implementación del toque de queda para menores de edad, la presencia de jóvenes en las calles durante horas de la noche ha disminuido, registrando además un número bajo de aprehensiones por incumplimiento de la norma.

La restricción abarca zonas clave del distrito como Río Hato, Antón Cabecera y El Valle de Antón, áreas donde las autoridades locales han identificado una mayor densidad poblacional e incidencia de hechos delictivos.

El alcalde de Antón, Erick Domínguez, detalló que la medida se mantiene vigente y que se trabaja de forma articulada con la Policía Nacional, los jueces de paz y los jueces de cumplimiento para devolver la tranquilidad a los residentes.

Evaluación de las medidas de seguridad

Respecto a la continuidad de las restricciones, la máxima autoridad municipal aclaró que la medida se mantendrá hasta la fecha pactada para realizar un balance de su efectividad.

"Vamos a tenerlo solamente hasta el periodo que se le dio y vamos a hacer un análisis. Si después vemos que empeora el asunto o hay otra vez indicios de que la inseguridad se toma nuestro distrito, tomaremos medidas y posiblemente pueden ser medidas más enérgicas", advirtió el alcalde Domínguez.

De manera paralela a las restricciones nocturnas, la Policía Nacional de Panamá ha reforzado su pie de fuerza en la provincia de Coclé con operativos de vigilancia continuos en diversos sectores del distrito.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia y acudientes para que asuman su responsabilidad y velen porque los menores de edad permanezcan dentro de sus hogares durante las horas restringidas.