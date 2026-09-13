Miles se manifiestan a favor de la reelección de Lula a semanas de las presidenciales en Brasil

Las encuestas más recientes muestran un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro en una eventual votación de segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre.

Miles de simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, marcharon este domingo en varias ciudades a favor de su reelección y con mensajes de protesta por un escándalo de corrupción en el que investigan a su rival, Flávio Bolsonaro.

La campaña se ha visto sacudida por revelaciones sobre las relaciones de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master y preso por usar esa entidad en una supuesta estafa, con figuras de varios campos políticos, entre ellos, el senador Flávio Bolsonaro.

A tres semanas de la primera vuelta de una elección que se anticipa reñida, multitudes vestidas con la camisa roja del Partido de los Trabajadores de Lula marcharon en Brasilia y Rio de Janeiro.

En la "cidade maravilhosa", millares de personas respondieron a la convocatoria de la campaña del mandatario para marchar por la playa de Copacabana. En Brasilia la asistencia fue similar, en un acto liderado por la primera dama, Rosangela 'Janja' da Silva, constataron reporteros de la AFP.

En São Paulo, un grupo menor se manifestó bajo la lluvia.

Las autoridades no divulgaron balances sobre la asistencia a estas manifestaciones.

Hijo mayor y heredero político del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, Flávio "tiene vínculos con todos los esquemas de corrupción que están hoy en las noticias, con el Banco Master", dijo a la AFP en Río de Janeiro Leonardo Mattos, un profesor universitario de 37 años que votará a Lula.

Documentos judiciales divulgados el viernes revelaron que la policía investiga desde hace meses a Flávio por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de un 'biopic' sobre su padre, titulado "Dark Horse".

El candidato se reunió varias veces con Vorcaro para pedirle dinero para la producción. Antes de ir a la cárcel, el banquero aportó unos 12 millones de dólares, según documentos del caso obtenidos por la AFP.

Flávio Bolsonaro admitió en mayo haber pedido giros millonarios para "Dark Horse" al banquero, pero afirma que el proceso fue "totalmente legal".

En Río, los manifestantes alzaron carteles con la cara de ambos hombres y el eslogan "la extrema derecha es podrida y corrupta".

Las encuestas más recientes muestran un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro en una eventual votación de segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre.