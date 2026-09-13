China propone una 'zona de IA de código abierto' para los países de los BRICS

Xi también pidió la creación de un "marco global de gobernanza de la inteligencia artificial amplia y basada en el consenso".

China impulsará la creación de una "zona de código abierto para la inteligencia artificial" destinada a los países de los BRICS, anunció este domingo el presidente Xi Jinping durante una cumbre del bloque de 11 naciones en Nueva Delhi.

Las empresas chinas de inteligencia artificial desarrollan modelos de IA de código abierto que se encuentran entre los más avanzados del mundo, cuyo código fuente puede ser adaptado por los usuarios, mientras que los desarrolladores estadounidenses han privilegiado enfoques cerrados.

La propuesta, que forma parte de la "iniciativa sobre inteligencia artificial de código abierto e inclusiva" impulsada por el mandatario chino, incluye el compromiso de "apoyar la cooperación en el desarrollo y la aplicación de grandes modelos de lenguaje", según un resumen de su discurso difundido por la cadena estatal CCTV.

La iniciativa también contempla la creación de programas especializados de investigación y formación en inteligencia artificial para los países de los BRICS, con el objetivo de "construir un ecosistema abierto para la IA", afirmó Xi Jinping.

El bloque de los BRICS, que incluye a gigantes como China, Rusia e India, fue creado en 2009 como un foro de grandes economías emergentes que buscan una mayor influencia en instituciones dominadas por las potencias occidentales.

Xi también pidió la creación de un "marco global de gobernanza de la inteligencia artificial amplia y basada en el consenso".

Está previsto que el dirigente chino visite estos Estados Unidos para mantener conversaciones con el presidente Donald Trump.

La gobernanza de la inteligencia artificial debería figurar entre los temas que abordarán, en un contexto de crecientes temores de que el mundo pueda perder el control sobre esta tecnología en rápida evolución.