Renunció el jefe de prisiones de Tennessee que supervisó la ejecución fallida de Christa Pike

Si la ejecución de Pike se hubiera llevado a cabo, habría sido la primera mujer ejecutada por el estado en más de dos siglos.

El responsable de prisiones del estado estadounidense de Tennessee ha dimitido por la fallida ejecución de una condenada, Christa Pike, informó el sábado el gobernador Bill Lee.

Lee emitió un comunicado en el que dio a conocer que el comisario Frank Strada abandonará su cargo este mes después de que Pike, sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, sobreviviera a la aplicación de dos inyecciones letales el miércoles.

En su comunicado, Strada sostuvo que apartarse del cargo “es lo mejor para los intereses” de los habitantes de Tennessee mientras avanza la revisión independiente ordenada por Lee para determinar qué falló en la cámara de ejecución.

Los abogados de Pike afirman que se encuentra en estado crítico, inconsciente y conectado a un respirador en un hospital como consecuencia de las dos dosis de pentobarbital que le suministraron.

Se trata de la segunda ejecución fallida en Tennessee este año. El estado suspendió una ejecución en mayo después de que el médico personal no consiguiera pinchar una vena de un brazo de una reclusa.

Lee afirmó que había agradecido a Strada "su disposición a anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee en este momento tan difícil".

"Sigo creyendo que el Departamento (de Correccionales) cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido", añadió el gobernador.

Lee, quien rechazó un pedido de clemencia para Pike, ha suspendido las ejecuciones hasta finales de año mientras se lleva a cabo una revisión de los protocolos.

Si la ejecución de Pike se hubiera llevado a cabo, habría sido la primera mujer ejecutada por el estado en más de dos siglos.

La renuncia llega en un contexto de presión creciente. Abogados defensores y organizaciones especializadas en pena de muerte señalaron que el caso de Pike fue el quinto procedimiento letal fallido bajo la supervisión de Strada desde 2022, en dos estados distintos. Fue, además, la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que una persona condenada sobrevivió a la administración de los fármacos dentro de una cámara de ejecución.

En Estados Unidos 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.