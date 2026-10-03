Brasil golea a India en Calcuta: Estevao y Samuel Lino destacan en amistoso internacional

Calcuta, India/Brasil goleó 4-0 a India este sábado en el Salt Lake Stadium de Calcuta, en el último de los tres encuentros amistosos de la pentacampeona del mundo en la actual fecha FIFA.

La abismal diferencia técnica y física entre las dos selecciones, que se enfrentaron por primera vez en la historia, apenas quedó reflejada en el dominio absoluto del partido que tuvo Brasil en el estadio Salt Lake.

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Aunque se esperaba una goleada de escándalo a favor de la Canarinha, los jugadores de Ancelotti aparentaron salir al campo con una marcha menos, dando la impresión de que no querían hacer pasar un mal rato a los anfitriones.

Con el triunfo en Calcuta, Brasil finalizó con dos victorias y un empate los tres amistosos disputados en esta fecha FIFA ante Australia e India, la primera desde que Neymar anunció su retiro internacional.

Su fútbol, sin embargo, sigue al debe desde que Carletto debutó en el banquillo verdeamarelo en junio de 2025, con la gran mancha de la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

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Vini, apagado -

Con un juego apático, lento y sin dinamismo, la selección brasileña prácticamente no inquietó al portero Gurpreet Singh Sandhu durante la primera media hora.

El seleccionador italiano mantuvo la línea de los amistosos anteriores, en los que removió el once titular e intentó dar oportunidad a todos los convocados en su propósito de reconstruir a Brasil.

Actuando por la izquierda, Vinícius Jr volvió a tener una actuación muy apagada, similar a las que ha mostrado a lo largo de la temporada en el Real Madrid.

Fue el joven Estêvão desde la derecha quien tomó las riendas para liquidar el duelo. En el minuto 28, recibió pegado a la banda derecha, avanzó hacia la entrada del área sin prácticamente oposición y soltó un fuerte disparo que abrió el marcador.

A medio gas, los pentacampeones mundiales pudieron ampliar la ventaja en el minuto 36, cuando Pedro mandó un cabezazo al palo.

Seis minutos después Estêvão asistió desde la derecha en profundidad al delantero del Flamengo, que definió ante Singh Sandhu para marcar el 2-0.

Ancelotti, cuestionado tras el fracaso mundialista, hizo cinco cambios en el descanso, aunque la apatía del Scratch continuó igual.

Uno de los cambios, Samuel Lino, aprovechó un grave error en la salida del balón de la defensa india en el minuto 58 para poner el 3-0.

El tercer gol pareció dormir el juego de Brasil, que se dedicó a mover de un lado al otro el balón buscando algún espacio entre la defensa local.

"Hacía bastante calor" -

Con un Brasil sin más garra, India empezó a lanzar balones en largo para intentar sorprender la zaga sudamericana e incluso rozó lo que habría sido un gol histórico.

Brasil, que comenzó en esta fecha FIFA la construcción de la nueva etapa sin referentes como Ney, Casemiro o Danilo, no volvió a disparar a portería hasta el descuento.

Primero fue Vanderson quien obligó al portero local a lucirse y en la última jugada, Lino mandó un disparo raso que supuso el 4-0 final tras un bonito lance individual.

El jugador del Flamengo atribuyó a la necesidad de dosificar esfuerzos físicos, debido al fuerte calor y bochorno, la poca euforia de sus compañeros a la hora de celebrar los cuatro goles marcados.

"Fue una gran victoria, estoy feliz por haber marcado y por la victoria. Hacía bastante calor, todo pesa más, no se puede jugar a un ritmo rápido siempre porque el calor influye, pero logramos gestionarlo bien y ganar", declaró el goleador.

La pentacampeona del mundo volverá a jugar en noviembre, con dos amistosos que disputará en Singapur contra la selección local y ante Japón.