Gabinete psicopedagógico analiza problemas sociales y emocionales de estudiantes en Azuero

En la península de Azuero, debido a los problemas sociales detectados entre los estudiantes, el gabinete psicopedagógico ha analizado el comportamiento de niños y jóvenes en edad escolar.

Los Santos/El Ministerio de Educación (Meduca) ha realizado estudios en todo el país para conocer las condiciones sociales de la población estudiantil.

La encuesta más reciente reveló que un 33 % de los estudiantes enfrenta condiciones sociales difíciles en sus hogares, pese a que debe asistir diariamente a los centros educativos.

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La provincia de Los Santos no escapa de esta problemática. Algunos estudiantes viven en hogares con condiciones desfavorables e, incluso, tienen padres que cumplen condenas.

Ernesto Domínguez, director regional del Meduca, detalló que el estudio reveló que el 33 % de los estudiantes ha sufrido algún episodio de depresión y que un porcentaje importante ha pensado en quitarse la vida.

Añadió que “tenemos casos lamentables, casos de jóvenes, de niños afectados de una manera u otra, y para eso está el gabinete para prestarle todo el apoyo a esta población estudiantil que realmente lo necesita”.

La situación preocupa al Ministerio de Educación y deberá continuar analizándose con el acompañamiento de otras organizaciones.

Con información de Eduardo Javier Vega.