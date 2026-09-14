Yami Rivas, periodista de TVN Noticias, y Michelle Domínguez dan el 'sí' en Cartagena

Entre el mar Caribe y el atardecer de Cartagena, Yamy y Michelle celebraron así una nueva etapa de su historia.

Yamy Rivas, periodista y presentadora de TVN Noticias, y Michelle Domínguez, periodista y empresaria, se eligieron mutuamente para compartir una nueva etapa de sus vidas, en una celebración marcada por el amor y la libertad que tuvo como escenario a Cartagena de Indias, Colombia.

“Ser libres y amar sin miedo es el acto más valiente que existe”, expresó Yamy durante la ceremonia simbólica que siguió al matrimonio civil de la pareja, celebrado el pasado 7 de septiembre y cuyas imágenes y momentos comparté en esta ocasión con TVN Noticias.

La celebración tuvo lugar en Mansión Santorini, en la zona de Punta Canoas, donde el mar Caribe y el atardecer acompañaron este encuentro íntimo junto a sus familiares y amigos más cercanos.

Durante la lectura de sus votos, Yamy agregó: “Por eso te elijo hoy y siempre, porque el amor verdadero siempre gana. Y el nuestro ganó desde el primer momento”.

Michelle también compartió unas palabras sobre el significado de este momento y los temores que ambas enfrentaron para llegar hasta allí. Palabras que compartió con TVN Noticias.

“Jamás imaginé que este momento llegaría. Decidimos dar este paso a pesar del miedo y hoy ese miedo se transforma en nuestra mayor fortaleza para caminar juntas”, manifestó.

Escogieron Colombia para este enlace, país que reconoce el matrimonio igualitario desde 2016, luego de una decisión de la Corte Constitucional.

“Dar este paso tiene un valor muy profundo para nosotras, especialmente porque en Panamá todavía existen estereotipos. Lo hacemos desde el amor, pero también desde la certeza de que nuestra familia tiene derecho a ser reconocida y respetada”, expresaron ambas.

Entre el mar Caribe y el atardecer de Cartagena, Yamy y Michelle celebraron así una nueva etapa de su historia, rodeadas de sus seres queridos y con la convicción de vivir su amor sin miedo.