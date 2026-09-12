James McAvoy aborda la espiritualidad en estreno de 'Faith' en Festival de Toronto

El segundo día del mayor festival de cine de América del Norte contó además con el estreno mundial de "Girl Group", protagonizada por Rebel Wilson y Jennifer Coolidge.

Toronto, Canadá/El actor escocés James McAvoy reflexionó sobre la espiritualidad de cara al estreno mundial de su drama sobrenatural "Faith", este viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La cinta, escrita y dirigida por Paul Andrew Williams ("London to Brighton"), sigue a Gina (Erin Doherty), una madre soltera cuya vida se cruza con Michael (McAvoy), un enigmático hombre con quien desarrolla una conexión.

Pero la tragedia golpea a la puerta.

"Se trata de conocer a una mujer en el momento más traumático de la vida de cualquier madre o padre", resumió a la AFP McAvoy, en la alfombra roja.

"Y en ese momento, ella tiene la oportunidad de elegir. En parte por mi llegada a su vida, se le propone elegir entre continuar o parar, y lo que eso exige está en el título (de la película). Esto requiere fe".

La estrella de "X-Men" sostuvo que más allá de la religiosidad o espiritualidad de cada quien, "eso requiere mucho valor porque lo más seguro es parar y dormir para siempre".

"Esta película fue una verdadera montaña rusa, y muy emocional", dijo el actor de 47 años.

Paul Andrew Williams elogió la capacidad camaleónica del escocés, que cuenta entre su lista de roles un hombre con múltiples personalidades en "Fragmentado".

"James tiene algo muy interesante en pantalla (...) Básicamente él puede interpretar tantos roles diferentes. Y verlo en una película como esta, en la que ofrece una interpretación realmente sobria, fue un verdadero placer", dijo el director a la AFP.

Más estrenos

El segundo día del mayor festival de cine de América del Norte contó además con el estreno mundial de "Girl Group", protagonizada por Rebel Wilson y Jennifer Coolidge.

Wilson, quien también dirigió la cinta, dijo en la alfombra roja si bien "fue muy divertido volver al escenario", también fue desafiante asumir varios frentes de trabajo.

"Estaba tan ocupada dirigiendo, escribiendo y produciendo que no tuve tiempo de ensayar, así que muchas veces tuve que bailar sobre la marcha", comentó a la AFP.

"Pero afortunadamente teníamos ese enorme elenco de mujeres jóvenes y talentosas que se encargaron de la mayor parte del baile".

Otras celebridades también estuvieron presentes en el lanzamiento del drama "The Julia Set".

Chase Infiniti, la cantante y actriz Chloe Bailey, y Jason Isaacs, destacaron en la alfombra roja a los pies del Teatro Princess of Wales.

Con 293 películas en su programación, la edición 51 del TIFF reúne en Toronto a cientos de miles de cinéfilos, así como a la crema y nata del cine mundial.

El director Curry Barker y la actriz Inde Navarrete también aterrizaron en la ciudad para celebrar el primer año del estreno en este festival de su exitosa cinta de terror "Obsesión", que sacudió la taquilla global tras su lanzamiento en mayo.

Con una recaudación de 500 millones de dólares, y un presupuesto de 750.000 dólares, la cinta sobre un joven cuyo deseo de amor se vuelve contra él se convirtió en una de las películas más rentables de la historia del cine.

El festival culmina el 20 de septiembre.