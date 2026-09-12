Lady Gaga da la bienvenida a su primer hijo junto a Michael Polansky

La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente "Madre Monstruo", había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo.

Los Angeles, Estados Unidos/La superestrella del pop Lady Gaga tuvo a su primer hijo con su pareja Michael Polansky, reportó este viernes la prensa estadounidense.

La cantante de 40 años, conocida por su éxito "Bad Romance" y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020, y en 2024 se comprometió con él.

Los medios Page Six y People dieron la noticia del bebé, pero sin ofrecer detalles como su nombre, sexo o fecha de nacimiento.

La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente "Madre Monstruo", había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo.

En abril cerró su más reciente gira mundial, el Mayhem Ball, y su más reciente disco "Mayhem" ganó a principios de año el premio Grammy a mejor álbum pop vocal.