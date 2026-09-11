Panamá despide a Yin Carrizo entre música, recuerdos y homenajes

Ocú, Herrera/Artistas de la música típica y el folclor panameño viajaron hasta Ocú para acompañar en su último adiós al acordeonista y compositor Yin Carrizo, una de las figuras más representativas de la música típica nacional.

Entre anécdotas, canciones y recuerdos de su trayectoria, músicos y cantantes compartieron con TVN Noticias parte de la historia artística de Carrizo y destacaron la huella que dejó en varias generaciones de intérpretes de la música panameña.

”Era un ejemplo a seguir, Yin Carrizo cuando yo era un niño todavía, con ganas de comenzar en la música típica fue uno de los artistas que yo escuchaba mucho y me gusto tanto que empece a seguir la música típica”, relató Lucho Rey de Sedas, cantante de música típica.

Los artistas coincidieron en que Yin Carrizo no solo se destacó por su talento como músico, acordeonista y compositor, sino también por la cercanía que mantuvo con sus colegas y amigos, quienes lo recuerdan como un hermano dentro de la comunidad artística.

”Siempre me gustó el tema Julia, Viva Panamá que es un temazo y son himnos de nuestra música”, señaló Manuel “Nenito” Vargas, cantante de música típica.

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Durante la despedida, la música se convirtió en una forma de rendir homenaje al llamado “Cantor de la Patria”. Sus colegas interpretaron canciones y compartieron momentos que evocaron la trayectoria de quien dedicó gran parte de su vida a preservar y exaltar las raíces de la música típica panameña.

”Le cantó y compuso muchas canciones para su pueblo, en este caso Ocú asique representa para nosotros más que todo el orgullo que el sentía para nuestro pueblo”, destacó Orlando Torres, ganador del concurso Yin Carrizo.

Con muestras de cariño y respeto, familiares, amigos, músicos y miembros de la comunidad acompañaron sus honras fúnebres en Ocú.

Así, entre música y recuerdos, Panamá despidió a Yin Carrizo, cuya obra y legado permanecerán vivos en cada acorde y en las nuevas generaciones que continúan cultivando la música típica y el folclor nacional.

Con información de Eduardo Vega