Dagoberto 'Yin' Carrizo: Ocú rinde los primeros homenajes antes de su último adiós

Con la bandera a media asta y los recuerdos de sus bailes todavía vivos, los residentes de Ocú se preparan para acompañar la romería y la eucaristía en honor al reconocido acordeonista.

Ocú, Herrera/La mañana transcurre con aparente normalidad en el centro de Ocú, provincia de Herrera. Sin embargo, en el parque San Sebastián se respira un ambiente distinto: sus habitantes recuerdan la música, los bailes y la cercanía de Dagoberto “Yin” Carrizo Medrano, antes de los actos organizados para darle el último adiós.

La bandera permanece a media asta frente a la iglesia de San Sebastián, donde aproximadamente a las 11:00 a.m. se celebrará una eucaristía en memoria del músico. Antes, entre las 9:00 y las 9:30 a.m., está prevista una romería desde la residencia de la familia Carrizo Cedeño, ubicada en calle Paraíso, a unos 300 metros del parque.

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La caminata trasladará las cenizas del artista hasta la iglesia y se espera que reúna tanto a residentes de Ocú como a personas procedentes de otras partes del país.

Sí, va a haber mucha gente hoy, demasiada gente”, expresó Jorge, uno de los moradores que conversaba en el parque durante las primeras horas de la mañana.

Ramón, quien trabajó junto al acordeonista, recordó los años en los que recorrieron diferentes lugares de Panamá y los concurridos bailes amenizados por su conjunto. “Pues recorrimos todo el país”, contó. Según recordó, en algunas presentaciones llegaban a colocar más de 500 entradas.

También evocó las actividades realizadas en el jardín Viva Panamá, ubicado detrás de la avenida Central y cerca del parque de Ocú. “Esos bailes eran muy grandes, 20 de enero, Festival del Manito. Los carnavales también se hicieron muchas veces ahí. Lleno completo, eso era lleno completo”, relató Ramón.

El músico, conocido como el Romántico del Acordeón y el Cantor de la Patria, dejó canciones que continúan presentes en la memoria de quienes bailaron al ritmo de su conjunto. Entre las piezas recordadas por los residentes figuran “Julia”, “Lucy”, “El Viva Panamá” y “La inspiración de mi acordeón”.

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“Bailé, es mi músico”, manifestó una de las personas consultadas al recordar las presentaciones de Carrizo.

La despedida comenzó la noche anterior con el rezo del santo rosario en la residencia de la familia. Este viernes, el homenaje continuará en las calles de Ocú, donde la tristeza por su partida se mezcla con los recuerdos de una música que acompañó durante décadas las celebraciones del pueblo.

“Era muy taquillero en Ocú y en todos lados de la República. El romántico del acordeón, también le decían, el cantor de la patria”, recordó uno de sus allegados.

Con información de Luis Alberto Jiménez.