Incendio de ferri en Filipinas deja 76 muertos y 30 rescatados, entre ellos dos chilenos

El barco permanece varado a unos 7,5 kilómetros de la costa.

El saldo del incendio de un ferri en Filipinas subió el sábado a 76 muertos, después de que la guardia costera confirmara el hallazgo de 41 cuerpos más a bordo de la embarcación calcinada.

Treinta pasajeros, incluidos dos ciudadanos chilenos, y 13 tripulantes fueron rescatados, según la guardia costera.

Las autoridades estiman que unas doce personas siguen desaparecidas.

Los restos de los pasajeros fallecidos serán trasladados a un puerto en Coron, Palawan, informó la portavoz de la guardia costera, Noemie Cayabyab, en un comunicado.

AFP observó horas antes cómo los trabajadores de la agencia de desastres llevaban ataúdes a un cementerio en la ciudad turística, destinados al entierro temporal de las víctimas del incendio que arrasó el M/V June Aster el miércoles.

Los primeros 30 cuerpos llegaron por mar el sábado en la mañana, mientras los especialistas forenses iniciaban el minucioso proceso de identificación.

El número de muertos confirmado asciende ahora a 76, incluidos cinco cuerpos recuperados inmediatamente después del incidente.

El barco permanece varado a unos 7,5 kilómetros de la costa.

Se cavaron fosas para albergar los restos de las víctimas hasta que se completen las pruebas de ADN, informó a la prensa Kristine Ablana, funcionaria de turismo que actúa como portavoz oficial.

"Una vez que alguien pueda verificar que una foto o algunas pertenencias son de su familiar, se le pedirá que proporcione una muestra de ADN", precisó.

El portavoz de la guardia costera indicó en una entrevista radial que el incendio había comenzado en la bodega de carga y luego arrasó el barco muy rápido.

"Todo ocurrió en segundos", añadió, señalando que quienes lograron abandonar la embarcación ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse los chalecos salvavidas.