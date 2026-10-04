Netanyahu ordena revisar seguridad de vuelos internacionales tras ataque en Flydubai

Según Hamad Saif Al Shamsi, las investigaciones sobre el vuelo de Flydubai con destino Tel Aviv y que tuvo que aterrizar en Arabia Saudita revelaron que el piloto "había empezado a ejecutar un acto terrorista".

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo revisar las medidas de seguridad en los vuelos internacionales con destino a Israel, después de que un copiloto omaní de Flydubai intentara estrellar un avión procedente de Emiratos Árabes Unidos.

El avión de Flydubai con 174 personas a bordo, de las cuales 166 israelíes, tuvo que realizar el miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

El gobierno de Netanyahu lleva días bajo presión de la oposición y de la prensa, que se preguntan si hubo fallos de seguridad.

"Netanyahu ha encargado al director del Consejo Nacional de Seguridad, Shmuel Ben Ezra, que designe a un responsable para llevar a cabo un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación civil extranjera con destino a Israel", informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Los diputados de izquierda han pedido a la fiscal general que abra una investigación, especialmente sobre la posibilidad de que la identidad del copiloto se haya transmitido a Israel, pero no se haya verificado su historial, como afirma la prensa.

El domingo, los medios israelíes afirmaron que el sospechoso, interrogado en Emiratos Árabes Unidos, tenía la intención de estrellar el avión en Israel, y que había realizado varios vuelos con destino a Tel Aviv en los últimos meses para hacer un reconocimiento del terreno.

Uno de los líderes de la oposición israelí, Yair Lapid, calificó en X de "investigación de fachada" el "examen exhaustivo" prometido por Netanyahu.

La ministra de Transportes, Miri Regev, cercana a Netanyahu, anunció el domingo haber mantenido una reunión con el embajador emiratí en Israel para hablar de "la cooperación" en la investigación.

Según ella, se acordó continuar con la "cooperación, fortalecer los lazos en los ámbitos de la aviación y los transportes, y actuar juntos para garantizar la seguridad de los pasajeros y los vuelos".

Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu en las elecciones legislativas del 27 de octubre, afirmó en X que "en un gobierno digno de ese nombre (...) la ministra de Transportes habría presentado su dimisión".